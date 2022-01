Rat in wc terroriseert echtpaar in De Baarsjes: ‘Durf niet meer naar het toilet’

Het aantal meldingen van overlast door ratten in stadsdeel West is gegroeid tot 1092 in 2020. Beeld Getty Images/iStockphoto

“Schat, er zit een dikke rat op de wc.” Hanneke de Groot (69) wist niet wat ze hoorde van haar man, afgelopen dinsdagavond. Ze heeft het knaagdier inmiddels al vaker gezien en ook beide buren hebben ’m gespot in hun toilet. “En er zat ook rattenpoep op het plateau.”

De Groot durft niet meer naar de wc. “Ik word er een beetje misselijk van. Ik heb problemen aan mijn urinewegen gehad, dus het is voor mij extra eng omdat ik snel dingen oploop.”

Ze nam woensdagochtend direct contact op met de verhuurder, woningcorporatie Rochdale, maar een oplossing leek er niet direct te komen. Daarom kocht ze een toiletstoel voor een kleine honderd euro. “Gelukkig was die er binnen een dag.”

De GGD kwam langs om gif te spuiten in de kruipruimtes, zegt De Groot, maar dat heeft nog niet het gewenste resultaat opgeleverd.

Naar eigen zeggen belde De Groot soms vier keer per dag naar Rochdale, die zei een loodgieter in te schakelen om het riool te controleren. Die loodgieter heeft tot nu toe nog geen contact gezocht met het echtpaar en dus voelen De Groot en haar man zich in de steek gelaten: “Ik vind het echt schandalig. Het is nog maar afwachten of ze deze week komen.”

Drukte bij de loodgieter

Rochdale bevestigt dat er sinds 5 januari contact is met de bewoners. “We zijn nu contact aan het opnemen met het loodgietersbedrijf om te controleren waarom het zo lang duurt en wanneer de afspraak kan worden gemaakt,” zegt een woordvoerder. “Misschien hadden ze het druk. Vorige week waren veel mensen nog met vakantie. Het is natuurlijk heel naar voor deze mensen, maar het heeft onze aandacht.”

Volgens de woordvoerder is het en probleem dat door de loodgieter moet worden opgelost als de aanwezigheid van de rat een gevolg is van een defect aan de riolering. Als dat niet het geval is, moet de GGD het oplossen en vallen zetten.

Vrees voor plaag

Of het gaat om één of meerdere ratten, weet De Groot niet, maar ze vreest voor een plaag. Stadsdeel West, waar De Baarsjes onder valt, kampt al langer met een rattenprobleem. Het aantal meldingen van overlast door ratten is in 2020 toegenomen tot 1092; in 2019 waren het er nog 652. Ook het aantal bezoeken van de afdeling dierplaagbeheersing van de GGD is in die periode toegenomen, van 520 naar 677.

Of er daadwerkelijk meer ratten zijn of dat de groei van het aantal meldingen komt door een makkelijkere manier van melden en meer thuiswerken door de pandemie, is niet duidelijk. Het huidige verbod op gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen buitenshuis heeft vermoedelijk ook niet geholpen bij het terugdringen van de overlast. En vanaf 2023 komt er mogelijk ook een verbod op gebruik van gif binnenshuis. Er zijn verschillende ideeën geopperd om de overlast te verminderen, zoals een voederverbod, strengere handhaving op afval en het afschieten van de knaagdieren.

Zolang het duurt, blijven De Groot en haar man de toiletstoel maar gebruiken. “Met mijn kont ergens op gaan zitten waar een rat zit, dat durf ik dus niet.”