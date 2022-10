Rasorganisator Hans Wiedeman (1932-2022) zag dienstbaar zijn als zijn opdracht

Hans Wiedeman. Beeld Privebeeld

Succes heeft vele vaders, maar het was toch echt Hans Wiedeman die in 1967, samen met Jelle Herfst, het plan bedacht voor Hai in de Rai, een uit San Francisco overgewaaide love-in. Het evenement in de Oude RAI aan de Ferdinand Bolstraat markeerde de summer of love en ging de geschiedenis in als het eerste grote popfestival van Nederland. Wiedeman wist burgemeester Samkalden ervan te overtuigen dat het drugsgebruik binnen de perken zou blijven. Samkalden: “Dan moesten we het maar doen.”

Wiedeman werkte op dat moment, al sinds 1962, als ambtenaar op de afdeling Jeugdzaken van de gemeente. Zijn hoogtijdagen speelden zich af in een tijd dat kunst en cultuur nog werden gezien als instrumenten om ‘het volk te verheffen’, in plaats van ‘een hobby van de linkse kerk’. Hij voelde zich thuis op het stadhuis, want daar kon hij iets betekenen voor de jongeren die hun plek in de samenleving opeisten.

Dienstbaar zijn

“Hij was een pedagoog en wilde de mensen vooruit helpen,” zegt zijn dochter Jantien Wiedeman. “Ook de meisjes van de huishoudschool probeerde hij in het theater te krijgen. Dienstbaar zijn, dat zag hij als zijn opdracht. Hij wilde de wereld veranderen.”

En dat was geen wonder, want Wiedeman, die het licht zag in een kleine bovenwoning aan de P.L. Takstraat in De Pijp, kwam uit een onvervalst rood nest. Zijn ouders hadden elkaar leren kennen bij de AJC, de Arbeiders Jeugd Centrale. Ook Wiedeman werd lid, en ook hij ontmoette zijn vrouw, Lies, bij de socialistische jeugdbeweging – ze maakten allebei deel uit van cabaretgroep Los Zand.

‘De AJC was voor mij het middelpunt van de aarde,’ liet Wiedeman optekenen in een boek over zijn leven. ‘Wij waren de jonge garde.’ Maar toen hij naar de hbs ging, kwam hij in een heel andere wereld terecht. Daar droegen ze al kostuums en werd er vrolijk gefeest, terwijl Wiedeman bij de AJC in korte broek uit wandelen ging en over politiek discussieerde.

Bedenker van de Uitmarkt

Bij bureau Jeugdzaken en vanaf 1980 als beleidsmedewerker Kunstzaken kreeg Wiedeman veel voor elkaar. Hij was betrokken bij de oprichting van het Shaffy Theater in Felix Meritis en bedacht de naam en het concept van de Uitmarkt. Maar het meest trots was hij toch wel op het Cultureel Jongeren Paspoort, waarvoor hij het blad Plug opzette en waar hij jarenlang de samensteller was. Jantien Wiedeman: “Journalisten als Frits Barend en Rudie Kagie zijn daar begonnen; dat vond ie geweldig.”

Rasorganisator als hij was – ‘Als ik ergens ben, sta ik altijd te kijken of alles goed gaat’ – vervulde Wiedeman zijn leven lang allerlei bestuursfuncties, of het nou bij Theatergroep Toetssteen was, de Muziekschool of de Stichting Blijvend Applaus. De meeste voldoening haalde hij uit zijn werk voor de Walther Süskind Stichting, die hij – met Ed van Thijn als erevoorzitter – had opgericht om de stedenband met Boston te regelen en de renovatie van de Hollandsche Schouwburg te begeleiden.

“Hij was van huis uit een bescheiden man, maar ook flink eigenwijs,” zegt Jantien Wiedeman, een van zijn drie kinderen. “Hij deed altijd alsof hij alles wist. ‘Een kind heeft niets aan een twijfelende ouder,’ zei hij altijd. Hans liet ons de wereld zien – van Berlage tot Bauhaus en van Johnny & Jones tot Fré Cohen – maar hij bepaalde ook onze smaak. Dat ik Toppop leuk vond, vond ie maar niets. Jazz was zijn muziek.”

Wiedeman overleed op 10 september, net geen negentig jaar oud. Jantien: “Hij is nooit een dag ziek geweest. Nooit gesport ook trouwens. Maar het lichaam was op.”