Raskat die gedumpt werd in Zuidoost maakt het goed

De gevonden witte Pers

De kat stonk enorm doordat hij onder de ontlasting en het vuil zat. De dierenambulance heeft het kistje moeten openknippen omdat het dier te angstig was om eruit te komen.

Bij het Hugo Dierenziekenhuis in Zwanenburg werd het dier gecontroleerd. Het bleek geen chip te hebben. De volgende dag is het dier naar de Dierenopvang Amsterdam (DOA) gebracht.

Woensdag liet de Dierenambulance via Twitter weten dat het beter gaat met de Pers. Zijn vacht is kaalgeschoren, zodat hij een frisse start kan maken. De DOA is op zoek naar een nieuw baasje voor de kater.