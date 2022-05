Rapport woningkwaliteit: ondermaatse woningen vooral in Nieuw-West

De Wildemanbuurt in Nieuw-West. Veel woningen in deze buurt kampen met schimmelproblemen. Beeld Sophie Saddington

Dat blijkt uit een nieuw rapport over de woningkwaliteit in Amsterdam. Zeker 40 procent van de woningen met het label ‘slecht’ staat in Nieuw-West. Van de woningen met de status ‘matig’ staat 20 procent in dat stadsdeel.

In de woningen is sprake van vocht- en schimmelproblematiek, zijn er loden leidingen of ze zijn slecht warm te krijgen. Ook de constructies van balkonvloeren zijn relatief vaak in slechte staat, wat tot gevaarlijke situaties kan leiden, bijvoorbeeld doordat een deel van het balkon ineens kan afbreken.

De gemeente heeft de afgelopen jaren circa 426.260 woningen onderzocht, waarbij in eerste instantie alleen de gevel werd beoordeeld. Zo’n 98 procent kreeg het label ‘goed’, maar van bijna 2 procent van de woningen is de kwaliteit ‘matig’ of ‘slecht’ (per categorie ongeveer 3800 woningen). Van alle slecht beoordeelde woningen staat 30 procent in stadsdeel Centrum, van de woningen met een matige woningkwaliteit staat ruim 50 procent in Zuid.

1700 woningen verbeterd

In 2021 controleerde de gemeente vervolgens 700 woningen waarvan vermoed werd dat ze van slechte kwaliteit waren. 274 woningen bleken zodanig ondermaats dat de gemeente een handhavingstraject startte.

In zo’n traject voert de gemeente een ‘vriendelijk gesprek’ met de eigenaar of verhuurder. Die krijgt de tijd om een plan voor verbeteringen op te stellen. Komt er geen plan, dan volgt er een ‘vooraanschrijving op een dwangsom’. Blijft verbetering aan de woning alsnog uit, wordt er een dwangsom opgelegd.

In het uiterste geval kan de gemeente een paardenmiddel inzetten, namelijk het beheer van de pandeigenaar overnemen. Dat kan bijvoorbeeld als er sprake is van herhaaldelijke overtredingen, zoals slecht onderhoud, én als er sprake is van een bedreiging van de leefbaarheid, gezondheid of veiligheid. Dat was bijvoorbeeld het geval bij een woning waarbij de ‘rattenkeutels tot aan de plinten’ zaten.

Na overname geeft de gemeente onder meer opdracht tot het uitvoeren van herstelwerkzaamheden. De kosten daarvoor worden verhaald op de eigenaar. Volgens woonwethouder Jakob Wedemeijer zijn er vorig jaar bijna 200 woningen verbeterd door het handhavingstraject. In totaal zijn er vanaf de opzet van het programma woningkwaliteit in 2017 bijna 1700 woningen verbeterd.

‘Risicoflats’

Naast het opsporen en saneren van loden leidingen, het aanpakken van vocht- en schimmelproblemen en het aanjagen van woningisolatie, zet het programma ook in op het verbeteren van galerijflatvloeren. Dat laatste bleek hard nodig: veel constructies van balkonvloeren van flats in Nieuw-West bleken in ‘slechte staat’, zonder dat daar van de buitenkant iets van te zien was. In het slechtste geval kan een galerij hier ineens door afbreken.

Daarom is wetgeving ingesteld die alle eigenaren van een specifiek type galerijflats verplichtte om voor 1 juli 2017 een onderzoek uit te laten voeren naar de constructieve staat van de galerijvloeren, schrijft Wedemeijer. ‘Binnen dit project controleren we of dit onderzoek (goed) is uitgevoerd en/of aanleiding geeft tot handhaving. Bij aanvang van het project zijn 106 risicoflats in Amsterdam geïdentificeerd. Deze liggen vooral in Nieuw-West en Buitenveldert (Zuid). Deze flats kennen ruim 7.250 woningen.’

Dat er in Nieuw-West veel ondermaatse woningen zijn, wordt steeds duidelijker. Onder meer bewoners van de Wildemanbuurt trokken de afgelopen tijd aan de bel. Uit onderzoek door Het Parool bleken veel bewoners te kampen met klachten als gevolg van schimmelvorming. Andere buurten in het stadsdeel kampen met dezelfde problematiek.

Masterplannen

De gemeente rolt daarom masterplannen uit in Nieuw-West en Zuidoost, met als doel om binnen twintig jaar een eind te maken aan hardnekkige problemen als armoede, schooluitval, werkloosheid en criminaliteit.

Masterplan Zuidoost kon al enige tijd geleden van start gaan, mede dankzij de financiële steun vanuit het Volkshuisvestingsfonds van het rijk. De gemeente had ook geld aangevraagd voor Nieuw-West, maar kreeg dit niet toegekend, omdat het rijk de honorering van de vele aanvragen gelijkelijk wilde verdelen over heel Nederland.

Wedemeijer: “Op veel plekken in Nieuw-West zijn we bezig om verbeterplannen te maken en uit te voeren, maar er blijft nog zoveel problematiek liggen dat we ook het rijk nodig hebben om de bestaande woningen te verbeteren. Eind dit jaar dienen we daarom een nieuwe aanvraag in voor Nieuw-West bij het Volkshuisvestingsfonds. En we gaan ervan uit dat de woningcorporaties het geld dat ze niet meer aan verhuurdersheffing hoeven te betalen, gaan inzetten voor het verbeteren van hun corporatiewoningen.”