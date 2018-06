Rapport: woningbeleid college werkt averechts

De werkelijke woningproductie kan vanaf 2020 nog aanzienlijk lager komen te liggen, stelt Alexander Buijs, van CBRE. Dat gebeurt als investeerders de stad de rug toekeren. "Beleggers zullen hun geld niet meer in Amsterdamse ­woningen willen steken. Ze beleggen dan liever in kantoren. Ook kunnen ze besluiten hun geld in andere steden te beleggen."



Met een rekenvoorbeeld laat het rapport zien dat door de veranderde markt en de collegemaatregelen een nieuw huis van 60 vierkante meter in het Amstelkwartier, dat in 2016 nog 1700 euro per vierkante meter winst opleverde, in 2018 leidt tot 1156 euro per vierkante meter verlies. Nieuwe projecten worden financieel ­onhaalbaar, stelt CBRE. Verlaging van de grondprijs kan soelaas bieden.



Continuïteit

Een tweede risico van het beleid is dat Amsterdam zonder werkbare partners komt te zitten. De gemeente ziet beleggers immers niet als de beste partners voor woningbouw. In plaats van beleggers worden woningcorporaties de voorkeurpartners van Amsterdam, aldus het rapport. In een toelichting vraagt Buijs zich bovendien af of woningcorporaties financieel niet te zwak zijn geworden om die rol te vervullen.