Rapport: te laat ingegrepen bij stroomstoring Schiphol

In dit geval had er eerder opgeschaald kunnen en moeten worden

Daardoor liepen de wachtrijen op de luchthaven razendsnel vol en ontstonden er files op het vliegveld en de afritten van de snelweg. De Marechaussee besloot daarop Schiphol te sluiten. Duizenden reizigers en tientallen vluchten werden getroffen.



Volle snelwegen

"Daarbij waren Schiphol en de Marechaussee er vooral op gericht om de veiligheidsrisico's als gevolg van de overvolle vertrekhallen zo snel mogelijk te verminderen en de reizigersstroom goed te begeleiden. Dit had tot gevolg dat omliggende snelwegen vol liepen en treinen op andere stations moesten stoppen."



Uit het onderzoek van Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement (IVC) blijkt nu dat eerder ingegrepen had moeten worden. "In dit geval had er eerder opgeschaald kunnen en moeten worden," luidt de conclusie. "Die tijdige opschaling had op initiatief van Schiphol, de Koninklijke Marechaussee, de Veiligheidsregio Kennemerland of de gemeente kunnen plaatsvinden."



Communicatie onderling

Maar de verantwoordelijken hielden elkaar onderling niet goed op de hoogte. "De informatiedeling tussen alle partijen moet versterkt worden," bevelen de onderzoekers aan, "en is het aan te bevelen het crisisbestrijdingsplan nader uit te werken met scenario's op het gebied van de openbare orde en veiligheid."



"Een incident bij een organisatie met de omvang van de internationale luchthaven Schiphol kan grote effecten hebben op de openbare orde en veiligheid, zowel in als om de luchthaven.



Ondanks de aanbevelingen, zou de uitkomst niet radicaal anders zijn geweest, concludeert het IVC. "Binnen relatief korte tijd waren de grootste problemen verholpen, zonder dat zich noemenswaardige incidenten hebben voorgedaan. Het vliegverkeer en de afhandeling daarvan, kon dezelfde ochtend volledig worden hervat. De uitkomst en de genomen maatregelen waren, ook zonder de leerpunten die uit de evaluatie bleken, waarschijnlijk hetzelfde geweest."