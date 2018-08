Rapport huisartsenposten Amsterdam: risico voor patiënten

De inspectie verzocht de Huisartsenposten (HpA) daarom in september 2017 om iets te doen tegen de meldingen, de cultuur moest veranderen. Dat gebeurde onvoldoende, concludeert de inspectie, er bestaan nog te veel risico's voor patiënten.



Maatregelen

Binnen drie maanden van verscherpt toezicht moet HpA de zaken op orde krijgen. Dat houdt onder andere in dat 98 procent van de spoedoproepen binnen 30 seconden moet zijn opgenomen, dat het medicatiebeheer op elke post in orde moet zijn en er een verantwoordelijkheidsverdeling moet komen.



Voormalig directeur Paul Rijksen stelde verbeterplannen op om die problemen aan te pakken. Dat mocht niet baten. Het resulteerde in het opstappen van Rijksen. Naar eigen zeggen ging dat in goed overleg.



In de komende drie maanden van verscherpt toezicht kan HpA aangekondigd en onaangekondigd bezoek krijgen ter herinspectie. Na drie maanden wordt naar aanleiding van rapportages besloten of het verscherpt toezicht kan worden opgeheven, moet worden verlengd met drie maanden of dat er verdere stappen genomen moeten worden in de vorm van bestuursrechtelijke maatregelen.