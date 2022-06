Rapport: grensoverschrijdend gedrag Veilig Thuis kon waarschijnlijk niet voorkomen worden

Beeld Getty Images/EyeEm

In een periode van enkele jaren benaderde een hulpverlener van Veilig Thuis 37 vrouwen, allen meerderjarig, met ongepaste verzoeken die ‘varieerden in ernst’. In een paar gevallen leidden verzoeken tot een afspraak. De medewerker werd in november 2021 ontslagen en er loopt inmiddels een strafrechtelijk onderzoek.

Gemeente Amsterdam vroeg onderzoeksinstelling Maruda om te onderzoeken hoe de medewerker tientallen vrouwelijke cliënten lastig kon vallen, zonder dat dit werd opgemerkt of aangepakt.

Afwijkende signalen

Uit het onderzoek blijkt dat de medewerker via het ict-systeem gegevens van cliënten van collega’s kon inzien. Hij maakte hier ook veelvuldig gebruik van. Volgens de onderzoekers was er ook ‘voldoende gelegenheid’ om met de vrouwen contact op te nemen, omdat de medewerkers de vrijheid krijgen om op eigen werkwijze’ te werken.

Uit het onderzoek blijkt dat er wel sprake was van afwijkende signalen, maar dat deze niet werden opgepikt door collega’s. De onderzoekers stellen dat achteraf niet valt vast te stellen of eerder ingegrepen had kunnen worden, maar doen aanbevelingen zodat herhaling in de toekomst voorkomen kan worden.

Geadviseerd wordt om vaker een risicoanalyse uit te voeren. Ook moet actiever feedback worden gevraagd bij klachten van cliënten. Medewerkers moeten door de complexe omgeving waarin ze werken vrijheid houden, maar wel duidelijke richtlijnen hebben, aldus het rapport.

Alles op alles

Veilig Thuis zegt al enige tijd te werken aan een cultuurverandering binnen het bedrijf. Dat gebeurt onder begeleiding van een expert. De genoemde aanbevelingen worden overgenomen. ‘Prioriteit heeft hierbij het verkleinen van de (ervaren) afstand tussen de werkvloer en het management team.’

Burgemeester Femke Halsema en wethouder Simone Kukenheim (Zorg) schrijven in een brief aan de raad ‘alles op alles te zetten’ om ervoor te zorgen dat herhaling wordt voorkomen. ‘We kunnen ons vinden in de aanbevelingen die voortkomen uit het onderzoek. Door de openheid van alle betrokken medewerkers en de kritische blik van het onderzoeksteam heeft dit onderzoek geleid tot een aantal duidelijke aanbevelingen.’

Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland is een ­organisatie van de gemeente Amsterdam en vijf omringende gemeenten, waaronder Diemen en Amstelveen, waar hulp wordt verleend aan slachtoffers van huiselijk geweld en kindermishandeling. De afdeling valt hiërarchisch gezien onder de GGD.