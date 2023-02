Rapport: gestolen fiets in Amsterdam blijft meestal in de buurt

Beeld Getty Images

Menig Amsterdammer kwam wel eens bij het fietsenrek aan om er tevergeefs te zoeken naar haar of zijn stalen ros. Of nog treuriger: om alleen nog een voorwiel aan te treffen.

Naar aanleiding van het rapport Evaluatie Fietsdiefstalbestrijding van de Amsterdamse Rekenkamer zegde de gemeente in maart 2021 toe dat ze onderzoek zou laten verrichten. Om duidelijkheid te krijgen over waar gestolen fietsen belanden, vroeg de gemeente aan het Amsterdam Institute for Advanced Metropolitan Solutions (AMS) om fietsendiefstal in de stad in kaart te brengen.

Fietsen blijven in de buurt

Door een experiment kregen de onderzoekers zicht op de markt voor gestolen fietsen. Honderd fietsen in de prijsklasse tussen de 90 en 350 euro werden tussen juni en november 2021 met een simpel kettingslot op verschillende plekken gezet die, blijkens cijfers van de politie, populair zijn onder fietsendieven. Het ging daarbij om het Museumplein, Leidseplein, de Wallen, de Dam, het Rokin en het Muntplein/Koningsplein. Alle fietsen waren voorzien van een GPS-systeem, waardoor de onderzoekers vrij secuur konden zien waar de voertuigen zich bevonden.

De belangrijkste conclusies: binnen een halfjaar waren zeventig van de honderd fietsen gestolen. Slechts twee gestolen voertuigen verlieten de regio Amsterdam, geen enkele verdween naar het buitenland. Een gestolen fiets werd gemiddeld binnen twee uur na diefstal al weer in gebruik genomen. Bijna 30 procent van de fietsendiefstallen wordt gepleegd door georganiseerde groepen of veelplegers.

Van één op de zes gestolen fietsen is aannemelijk dat ze op enkele informele handelslocaties werden verkocht, zoals het Waterlooplein, de ingangen van het Vondelpark en het Rijksmuseum. Deze groep fietsen overlapt ook met de groep die werd verhandeld door de veelplegers en georganiseerde gappers. Of corona effect heeft gehad op de resultaten van het onderzoek is niet vast te stellen.

‘Geen prioriteit’

Wat gaat de gemeente doen met het rapport dat zij besteld heeft? Niet veel, laat wethouder Melanie van der Horst (Verkeer) aan de gemeenteraad weten. De gemeente heeft het onderzoek besproken met de politie, waarop ze laat weten dat ‘voor een vervolgactie geen capaciteit is’. Bovendien is voertuigdiefstal door de driehoek (gemeente, politie en OM) ‘niet als prioriteit bepaald’.

In haar brief aan de gemeenteraad laat Van de Horst weten dat als de politie een gestolen fiets vindt, deze probeert terug te brengen naar de rechtmatige eigenaar. Daarnaast houdt de gemeente via het Fietsdepot toezicht op de fietsen die daar terechtkomen en zet zich in voor het aanbieden van fietsparkeerplekken waarbij een fiets vastgemaakt kan worden aan een rek. Bovendien wordt de mogelijkheid geboden aan eigenaren om hun fiets te laten graveren.

Over de rol van de gemeente, die jaarlijks 75.000 fietsen wegknipt, spreekt de wethouder niet in haar brief. Bovenal komt Van der Horst tot de conclusie, twee jaar nadat het onderzoek aan de gemeenteraad was toegezegd, dat er meer fietsparkeerplekken moeten komen. ‘Daar wordt hard aan gewerkt.’