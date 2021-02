Rappers Chivv, Bigidagoe en Shaquille vrij met gebiedsverboden

Rapper Bigidagoe. Beeld Still uit videoclip 1Serie (prod. by Thez)

Het Openbaar Ministerie gaat ervan uit een ‘gewelddadig, gewapend conflict’ te hebben voorkomen door vrijdag in te grijpen in de escalerende vete tussen de twee rapgroepen uit Amsterdam-Zuidoost, waaraan de rappers gelieerd zijn.

Over en weer waren er gouden kettingen met hangers gestolen, die ze in ‘diss clips’ lieten zien. Danzel S. en Shaquille C. werden vrijdagmiddag door een arrestatieteam aangehouden op de Karspeldreef. Op videobeelden was te zien hoe Bigidagoe geblinddoekt in een politiebus werd gezet. Chyvon Pala werd in de nacht van vrijdag op zaterdag uit een woning in Zuidoost gehaald.

Ze worden verdacht van diefstal (van elkaars kettingen) met geweld, bedreiging en in sommige gevallen het voorhanden hebben van een vuurwapen (waarmee ze in clips zwaaiden).

Kraaiennest en Holendrecht

Rapper Chivv komt uit Kraaiennest, Bigidagoe en Shaquille C. zijn rappers uit Holendrecht, Zone 6, in raptermen). Joey AK, de voorman van rapformatie Zone 6, waarin Bigidagoe de tweede man is, zit al vast na een veroordeling vanwege een gewelddadige ontvoering van een vrouw en haar twee jonge kinderen. Zij zou hebben gestolen uit een tas met daarin 100.000 euro, die Joey AK in een woning van een vriendin had gestald.

Vanuit de gevangenis mengt hij zich geregeld in de vete.

Bigidagoe werd in augustus neergeschoten in de Vechtstraat in de Rivierenbuurt. Zijn verwondingen vielen relatief mee. De woning van zijn moeder in Zuidoost is door burgemeester Femke Halsema gesloten, nadat kort op het neerschieten van haar zoon, ook dat huis werd beschoten.