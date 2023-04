Rapper Nnelg: ‘Er is iets aan het zijn van een Amsterdammer dat alleen Amsterdammers begrijpen’

De Amsterdamse rapper Nnelg cureert deze week in het Amsterdam Museum een expositie met dezelfde naam als zijn nieuwe album: Ik zie je. ‘Ik vind het een eer dat mijn visie museumwaardig is.’

De tentoonstelling, van 16 tot en met 29 april te zien, heeft dezelfde naam als zijn nieuwe album, dat verscheen in maart. Over de kunstwerken die worden tentoongesteld zo meer, eerst de titel van beide projecten: Ik zie je.

“In de Bijlmer had ik veel kinderen om me heen die niet werden gezien. Een kind wordt gevormd door de omstandigheden. Het begint heel sneaky. Als je thuis ouders hebt die alleen bezig zijn met overleven en hard werken, blijft er geen aandacht over voor de kinderen. Op de basisschool wordt daar geen rekening mee gehouden.”

“De ouders komen uit een ander land en hebben geen tijd, maar de kinderen worden beoordeeld op wat ze moeten leren volgens het Nederlandse systeem. Het systeem houdt geen rekening met hun omstandigheden. Na de basisschool wordt gezegd: ga maar naar het vmbo, ga maar met je handen werken. Terwijl dat kind misschien meer briljante ideeën heeft dan iemand die naar het gymnasium mag.”

Werd jij als kind gezien?

“Ik werd gezien door mijn ouders en andere mensen uit de Ghanese gemeenschap, door de meester op de basisschool ook. Mijn ouders zorgden voor een gecureerde wereld met veel positieve impulsen. Het belang van de gemeenschap was groot. Zoals op zondag in de kerk: je kreeg het gevoel dat je samen was. Ze zorgden dat de negatieve kanten van de Bijlmer niet binnenkwamen.”

“Daardoor kreeg ik het gevoel: ik besta, ik durf keuzes te maken, ik hoef me niet te verschuilen in de kudde. Ik durf te gaan voor mijn ambities en dromen en ben niet het stereotype jongeman uit deze buurt. Als kind besef je nog niet hoe dat werkt.”

“Mijn ouders probeerden me uit mijn comfortzone te halen. Ik ging naar een witte middelbare school in Weesp, zoals nog twintig kids uit de Bijlmer. Zij hadden ook ouders die een beter leven voor ze wilden. Een paar van die kids zijn mijn beste vrienden geworden. Toen zaten we al te fantaseren over wat we later wilden worden. Twee van hen hebben eigen kledingmerken, Secluded en The New Originals.”

Hoe verschilde de Bijlmer van de rest van Amsterdam?

“In de Bijlmer ben je meer samen, het is er warmer. Als je ergens een nasi of een telo bakkeljauw bestelt , voel je die warmte. In de rest van de stad is dat anders. De architectuur van die oude flats was ook bijzonder. Ze hadden allemaal een binnenstraat, je kon een week de flat niet verlaten en toch overal zijn geweest.”

“Mensen hadden vanuit huis een eigen zaak: een slager of een fietsenmaker of een kapper. Ik was erbij dat tegen mijn moeder werd gezegd: die ene cassave die jij zoekt, uit Ghana, die kun je in deze flat op de zesde verdieping halen.”

“Buiten de Bijlmer kende ik als kind alleen het centrum: de Kalverstraat en de Nieuwendijk, verder kwamen we nergens. Toen ik 12 was en in mijn eentje begon af te spreken met vrienden zag ik pas dat er nog meer buurten waren. Een vriendje uit de Ghanese kerk woonde in Oost, dat was weer heel anders dan Centrum.”

Hoe verschilden de Ghanezen van de andere bewoners in de Bijlmer?

“Het was complex. In die tijd was er veel discriminatie. Door de trans-Atlantische slavenhandel beseften veel Surinaamse en Antilliaanse Nederlanders niet dat zij ook van Afrikaanse afkomst zijn. In de Bijlmer werden Afrikanen gezien als het laagste, die werden gepest. Nu is dat wel gecorrigeerd, er is meer kennis. Op zondag gingen alle Ghanezen in kleurrijke traditionele kleding naar de kerk. Misschien dachten andere bewoners: wat is dit?”

Je hoort bij een collectief dat Smib heet, waar komt de naam vandaan?

“In de volksmond is Bims de oudste bijnaam voor de Bijlmer. Op een avond, volgens mij kwamen we van een feestje, begonnen we woorden om te draaien. In die tijd werd het woord voel bijvoorbeeld omgedraaid naar loev: ik loev dit – als je iets tof vond. Ik heet Glenn, dat werd Nnelg. Van die avond zijn Smib en Nnelg blijven hangen. In die tijd had je nog Blackberry Messenger, daar ging ik mezelf Nnelg noemen. Later dacht ik: dan heb ik meteen een artiestennaam.”

Eerst heette je Yung Nnelg. Ben je daar nu te oud voor geworden?

“Ik ga een nieuwe fase in. En iedereen noemt me toch al Nnelg.”

Waarom is je nieuwe album opgenomen op Vlieland?

“Ik was er één keer eerder geweest, op een ander schrijverskamp, van S10. Toen had ik het eiland al gescand. Op Vlieland voelde ik iets heel bijzonders, de rust en de natuur.”

Zijn je ouders ooit op Vlieland geweest?

“Nee, dat zullen ze niet snel doen. Maar ze weten dat ik op avontuur ga. Zelf was ik voor Vlieland alleen een keer op Texel geweest met schoolreis.”

Welke invloed had Vlieland op het album?

“Veel. Het begon met uit mijn comfortzone te worden getrokken. We sliepen op een boot, de Albatros. ’s Ochtends werden we wakker en liepen de pier op, deden een work-out op het strand en doken de zee in. Dan douchen en naar de studio. Het was als een trainingskamp voor topsporters.”

Hoe begon je interesse voor kunst?

“Met school ben ik een keer naar Nemo geweest. Het Stedelijk en het Rijks heb ik later zelf ontdekt. Het begon ermee dat ik in aanraking kwam met hiphop en naar Kanye West ging luisteren. Hij gebruikte kunst in het artwork van zijn albums.”

“Ik keek veel naar kunst op Tumblr. Als ik in het buitenland was zocht ik altijd de musea op. Een wit vlak met een stip erop – wat doet het met me? Soms niets.”

Als we elkaar spreken is Nnelg nog bezig met het verzamelen van de kunstwerken voor de tentoonstelling. “Ik hoop dat we het afkrijgen voor 16 april.”

Te zien zullen zijn: schilderijen van de Italiaanse kunstenaar Enrica Masi, geïnspireerd op het werk van Nnelg. Verder: foto’s en video’s. En een jas die werd gemaakt in samenwerking met ByBorre, voorzien van de postcodes waar Nnelg woonde: 1103, 1104, 1106, 1107 en 1095.

“Virgil Abloh (1980-2021), onder meer ontwerper voor Louis Vuitton, was een grote inspiratiebron voor mij. Hij zei altijd dat het belangrijk is om je eigen verhaal te vertellen. Je moet je eigen cheerleader zijn. Ik hoop dat bezoekers van de tentoonstelling in een wereld stappen en beter begrijpen wie Nnelg is. Ik vind het een eer dat mijn visie museumwaardig is.”

“Met die jas wil ik een verhaal vertellen. Hij vertegenwoordigt de plekken waar ik in Amsterdam heb gewoond en ook mijn Ghanese cultuur. Als kind gingen we bijna ieder jaar op vakantie naar Ghana. Op de markt mocht ik stoffen uitzoeken waar dan kleding van werd gemaakt. Dat ik me, naar mijn idee, goed kan kleden is daar begonnen. Op de stof van die jas staan Adinkrasymbolen van mijn stam in Ghana, de Ashanti – in combinatie met mijn postcodes uit Amsterdam.”

Is commercieel succes belangrijk?

“Voor mij is het niet de graadmeter. De impact is het belangrijkste. Hopelijk is de impact van mijn werk zo groot dat mensen naar mijn shows komen. Natuurlijk zou ik graag financieel onafhankelijk zijn, ik hou van mooie kleding en auto’s. Maar ik wil vooral impact hebben met wat ik vertel in Ik zie je. En ik zou graag een keer Ziggo Dome uitverkopen, ook zonder een album te hebben gehad dat op nummer 1 stond.”

Ik zie je is van 16 t/m 29 april in het Amsterdam Museum te zien.

CV

Glenn Abrokwa (Amsterdam, 1994) gaat door het leven als Nnelg. Zijn nieuwe album en tentoonstelling in het Amsterdam Museum hebben dezelfde titel: Ik zie je.

De stad van... Nnelg Echt Amsterdams

“Bij wedstrijden van Ajax, als ze die Amsterdamse pokoes draaien, zoals Bloed, zweet en tranen.” Accent

“Een mix van Bijlmer met Ghanees en West-Afrikaans en ABN. Voor sommige mensen praat ik te netjes Nederlands.” Havermelk

“Daarover hoorde ik pas toen ik even in De Pijp woonde.” Huur of koop

“Ik wil graag kopen. Huur is toch een soort weggooien van geld, ik geef het liever uit aan iets dat ik own.” Import

“Op papier zijn ze misschien wel Amsterdammers, maar voor mij kunnen ze dat niet worden. Er is iets aan het zijn van een Amsterdammer dat alleen Amsterdammers begrijpen. Een bepaalde arrogantie, je kunt het niet aanleren.”