Rapper Murda mag Turkije verlaten, aanklacht blijft staan

Önder Doğan, artiestennamen Murda. Beeld Dennis Branko

Murda werd gearresteerd omdat hij volgens de Turkse autoriteiten zijn fans zou ‘aanmoedigen drugs te gebruiken’, een vergrijp waarop in Turkije een gevangenisstraf van vijf tot tien jaar staat. Die straf blijft hem ondanks zijn vrijlating nog wel boven het hoofd hangen.

“Murda’s arrestatie gaat weer een stap verder dan eerdere arrestaties van Turkse Nederlanders,” zegt Rasit Elibol, journalist van De Groene Amsterdammer. Volgens Elibol, die de ontwikkelingen in Turkije op de voet volgt, speelden bij die eerdere arrestaties vooral politieke motieven mee. In 2016 werd onder andere columnist Ebru Umar vastgezet omdat ze Erdogan beledigd zou hebben, het Eind­hovense SP-gemeenteraadslid Murat Memis werd in 2019 aangeklaagd vanwege een paar tweets. Voor beiden liep het met een sisser af. Een groot verschil is dat Doğan zich niet over politieke kwesties uit, zegt ­Elibol. “Dat zegt alles over het Turkije van vandaag de dag.”

Önder Doğan (37) werd geboren in Amsterdam-Noord. Zijn ouders, actief in de theaterwereld, voedden hem op in Madrid en later in Istanboel. Bij zijn terugkeer in Nederland brak hij door als rapper Murda, maar grote successen kwamen er toen hij enkele jaren geleden in het Turks ­begon te rappen. Begin januari voerde hij met zijn drie grootste hits de top 3 van de Turkse hitlijst aan: Aya (1), Eh Baba (2) en Bi Sonraki Hayatimda Gel (3). Ook werd hij coach in de Turkse versie van The Voice.

Joint roken

Maar juist in Eh Baba (‘Hé Papa’ in het Turks) schuilt volgens het Turkse Openbaar Ministerie een gevaar voor de Turkse samenleving. In het nummer rapt Doğan dat hij een joint rookt en volgens de autoriteiten moedigt hij daarmee drugsgebruik aan. De rapper ontkent. “Murda rapt dat hij zélf een joint rookt, absoluut niet dat mensen joints moeten roken,” zei zijn manager maandag al in Het Parool.

De Turkse autoriteiten lijken daar niet in mee te willen gaan en arresteerden hem zaterdag op het vliegveld van Istanboel. Hij kreeg een uitreisverbod dat vrijdagmiddag werd opgeheven, maar nog altijd wil het Turkse OM hem vervolgen. Een straf van vijf tot tien jaar hangt hem boven het hoofd.

RTL Nieuws-columnist Yesim Candan wijdde vrijdag een column aan de zaak en zegt dat het ‘een onveilig gevoel voor alle Nederlanders in de creatieve sector’ geeft. Dat er vanuit Nederland ook nog weinig druk is uitgeoefend richting de Turkse autoriteiten, stoort haar. Het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag zegt contact met de rapper te hebben en hem consulaire bijstand te geven, maar volgens Candan is dat niet genoeg. “Als het Jan Smit was geweest, dan waren veel Nederlanders de straat op gegaan.”

Steunbetuigingen

Vanuit de Nederlandse hiphopwereld nemen de steunbetuigingen voor de rapper inmiddels mondjesmaat toe. Zo plaatste rapper en ceo van Top Notch Jiggy Djé een foto van Murda op zijn Instagrampagina. Het platenlabel wil verder niets kwijt over de situatie. Winne, die met Murda een nummer maakte, sprak ook via social media zijn steun uit.

Doğans management zegt dat het met de rapper zelf ‘naar omstandigheden oké’ gaat. “Het is natuurlijk geen fijn gevoel om rond te lopen, wetende dat er een straf tegen je is geëist terwijl je onschuldig bent,” zegt zijn manager.

Een andere Turkse rapper met wie Doğan veel samenwerkte, Ezhl, overkwam in 2018 en 2019 hetzelfde. Ook hij moest zich bij de rechter melden omdat hij drugsgebruik zou aanmoedigen. Beide keren werd hij vrijgesproken. De verwachting van Turkijekenner Armand Sag is dat dit ook bij Doğan zal gebeuren. Wat de rapper daarna gaat doen, is voor de Turkse autoriteiten interessanter, denkt hij. Ezhl verkaste na de rechtszaken naar Duitsland en ging in meerdere talen rappen. Sag hoopt dat het bij Doğan niet zo ver komt, want dan krijgt het Turkse OM alsnog zijn zin. “Al besef ik zelf na ook een nare ervaring te hebben meegemaakt in Turkije dat het een lastige keuze zal zijn, het doet toch wat met je.”