Rapper Lil’ Kleine betrokken bij mishandeling Rembrandtplein

De Nederlandse rapper, zanger, presentator en acteur Lil Kleine (Jorik Scholten)

De aangifte is ingezien, net als verschillende app-conversaties. Een opsporingsbericht van de politie op AT5 over deze mishandeling onderschrijft de lezing van het slachtoffer over de kwestie. De eigenaar van de discotheek bevestigt dat de rapper en zijn vrienden bij het geweldsincident betrokken zijn. Het slachtoffer laat weten dat de aangifte voor zichzelf spreekt en dat hij niet wil meewerken aan een publicatie. De manager van Lil’ Kleine bevestigt dat de rapper door de politie is verhoord over het incident.

De mishandeling vindt plaats op 6 december 2019, tijdens de openingsavond van Oliva aan het Rembrandtplein. Een dan 27 jarige man loopt samen met een vriend de discotheek binnen, als hij in de drukte per ongeluk tegen een vrouw aanstoot. De man excuseert zich bij de vrouw en de twee sussen het ter plekke. Maar de man die bij de vrouw staat, reageert agressief. Die man is de 26-jarige Jorik Scholten, beter bekend als rapper Lil’ Kleine. Omdat hij agressief reageert, vraagt de man ‘of alles oké’ is, waarna hij samen met zijn vriend verder de discotheek inloopt om een drankje te bestellen.

Opgewacht

Na ruim een halfuur besluiten de twee Oliva weer te verlaten. Ze vinden het te druk en willen naar een andere kroeg. Als ze de zaal verlaten, merkt de 28-jarige man op dat hij wordt aangewezen door Lil’ Kleine, die drie vrienden om zich heen heeft staan. De man heeft het gevoel dat hij is opgewacht, en meent dat de rapper roept; ‘daar heb je die kankerlijer’. Vervolgens komen twee mannen op hem af en vallen direct aan. Het viel de man op dat een van zijn belagers daarbij een professionele vechthouding aannam, zo blijkt uit de aangifte.

Terwijl er op hem wordt ingeslagen, roept hij meermaals dat ‘ze normaal moeten doen.’ Dat lijkt te helpen. Het slachtoffer meent even dat een van de aanvallers naar hem gebaart dat het zo wel genoeg is. Als hij daarop zijn handen laat zakken krijgt hij direct weer een vuistslag. Ditmaal op zijn kin, staat in de aangifte.

Hij wankelt, raakt in paniek, maar wordt door zijn vriend meegesleurd naar de uitgang. Als hij achter zich kijkt, ziet hij dat rapper ‘Lil Kleine’ hem in zijn rug trapt. Het glas dat hij nog steeds in zijn hand heeft, gooit hij dan in de richting van de groep. Het helpt weinig. Op weg naar de uitgang wordt hij door de groep tegen de grond gewerkt. Daar wordt hij meerdere keren getrapt, op zijn lichaam en op zijn romp, waarbij ook de rapper trappen zou hebben uitgedeeld. Uiteindelijk is het de eigenaar van de discotheek die tussenbeide komt, waarna de man samen met zijn vriend alsnog de club uitvlucht. Die geeft hem het advies zo snel en zo ver mogelijk van de club weg te gaan.

In een café verderop stuurt zijn vriend een WhatsAppbericht aan de clubeigenaar met het verzoek tot het opslaan van de camerabeelden. Die meldt enige dagen later dat hij de beelden heeft opgeslagen en gezien: ‘Niet alles staat erop’, appt hij. ‘Maar wel veel.’ De dag na de mishandeling in Oliva doet de man aangifte bij de politie. Die start daarop een onderzoek, waarbij getuigen worden gehoord en de beelden van de club worden veiliggesteld.

Een maand na de mishandeling krijgt het slachtoffer een bericht via WhatsApp van Nathan Moszkowicz, de manager van Lil’ Kleine. Die schrijft dat de eigenaren van Oliva hem hebben verteld dat de rapper betrokken is geweest bij een vechtpartij, en dat hij graag wil weten hoe het met hem gaat. Nadat de twee enkele berichten hebben uitgewisseld, komt Moszkowicz ter zake.

Aangifte

“Nee ik wist niet eens dat je aangifte hebt gedaan. Leek mij namelijk vooral fijn om dit gewoon even goed en professioneel op te lossen tussen jullie twee. (...) Is zonde als zo’n incident blijft voortgaan. Maar goed, je hebt al aangifte gedaan dus weet niet of dat nog zin heeft, zou je er bijvoorbeeld voor open staan om je aangifte in te trekken als we een persoonlijke afspraak zouden maken met elkaar om alles uit te praten? Kan me niet voorstellen dat Jorik zelf fysiek is geweest, is niks voor hem.”

Het slachtoffer houdt de toenadering van de manager af, omdat hij wil dat de politie haar onderzoek in alle rust kan doen. Lil’ Kleine is een van de populairste artiesten van Nederland en was onder meer jurylid in het succesvolle RTL-programma The Voice of Holland.

Volgens de politie worden de twee verdachten op korte termijn getoond in het tv-programma Opsporing Verzocht.

De politie zegt desgevraagd dat het onderzoek nog in volle gang is. Zo zijn de beveiligingsbeelden bekeken, wat twee weken terug leidde tot een oproep van de politie om uit te kijken naar twee nog onbekende mannen wegens hun betrokkenheid bij de bewuste mishandeling. Ook zegt de politie dat de twee mogelijk op korte termijn worden getoond in het tv-programma Opsporing Verzocht. Over de derde betrokkene schrijft de politie dat diens identiteit bij hen bekend is.

Nathan Moszkowicz, de manager van Lil’ Kleine, laat in een reactie het volgende weten: ,,Ik kan slechts mededelen dat Jorik ongeveer een jaar geleden - eenmalig - is verhoord door de politie. In dat verhoor heeft Jorik ontkend geweld te hebben gebruikt en hij heeft sindsdien niets meer van de politie gehoord.”