Rapper JoeyAK verdacht van ontvoering vrouw uit Noord

Screenshot uit Gangster Love Beeld Youtube

Hij zou de vrouw ervan hebben beschuldigd dat ze geld van hem had gestolen. Ze werd met haar kinderen ontvoerd uit Amsterdam-Noord en naar een huis Almere gebracht, waar een arrestatieteam haar op Nieuwjaarsdag kon bevrijden nadat ze via een bekende de politie had kunnen alarmeren.

De vrouw is zwaar mishandeld, waarschijnlijk voor de ogen van haar kinderen.

Van de tien verdachten die zijn gearresteerd, zitten er nog zes vast, onder wie Joël H. Verder gaat het om vier mannen en een vrouw, van 19 tot 28 jaar, uit Amsterdam, Lelystad en Purmerend. De arrestaties werden woensdag pas gemeld omdat H. tot deze week ‘in beperkingen zat’ en geen contact mocht hebben met de buitenwereld.

Bij verscheidene verdachten zijn in totaal vijf vuurwapens in beslag genomen en ongeveer 200.000 euro, die de verdachten zouden hebben witgewassen.

Pistool

Joël H. is eerder onder meer vervolgd voor het bezit van een pistool (begin 2016), diefstal van een flatscreen-televisie, een printer en een Playstation (eind 2015) en voor diefstal van sigaretten bij een inbraak medio 2017 in een bedrijfspand in Duivendrecht.

In die laatste zaak was hij gepakt samen met Darnell T., die momenteel wordt verdacht van betrokkenheid bij de schietpartij op 18 mei vorig jaar in parkeergarage The Bank Rembrandtplein in de Amstelstraat, die twintiger Orpheo Gefferie uit Almere het leven kostte. De nog altijd voortvluchtige Erxinio Luntungan, ook uit Amsterdam-Zuidoost, zou hebben geschoten, Darnell T. zou het wapen voor hem uit een auto in de garage hebben gepakt.

Zo heeft Joël H, in met name Zuidoost veel meer vrienden die zich met grof geweld en andere serieuze misdrijven inlaten.

De laatste jaren werd hij als rapper JoeyAK steeds populairder.

Gezien de huidige verdenking is zijn recentste clip op Youtube extra wrang, aangezien die ook over een ontvoering gaat.

Gangster Love

De clip hoort bij zijn track Gangster Love, gepubliceerd op 15 november 2019 en inmiddels ruim een half miljoen keer bekeken. (“Ik kan er niks aan doen ik ben verliefd op de straat. (..) Zorg dat je never in mijn weg staat; want ik zorg ervoor dat je weggaat.”)

Te zien is hoe twee mannen in donkere capuchonjassen een tegenstribbelende man op een tafel leggen. Ze zetten een rat op zijn buik en daaroverheen een stalen emmer. Daar zetten ze een gasbrander op zodat de rat gaat spartelen en zich in de maag van de man vreet – kennelijk tot die overlijdt. Aan het eind van het filmpje wordt een ingepakt lijk in een zelf gedolven graf gedumpt en in brand gestoken.

Het voornaamste decor van het filmpje is overduidelijk Holendrecht, waar JoeyAK veelal verblijft. Behalve op een stoel naast de marteling zien we JoeyAK rappen voor de flats rond de Millingenhof.

JoeyAK is inmiddels een idool voor jonge fans in Zuidoost en ver daarbuiten.

De vaste strafadvocaat van H. was nog niet bereikbaar voor commentaar.