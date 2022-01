Rapper Joey AK komt vrij, maar mag Zuidoost, West en Noord niet in

Joey AK ontvoerde een vrouw en haar jonge dochters. Beeld beeld uit videoclip

In de cel van de gangsterrapper is inmiddels drie keer een smartphone gevonden. Het Openbaar Ministerie vindt dat hij daardoor zijn recht op voorwaardelijke invrijheidstelling heeft verspeeld.

‘Telefoons alleen voor raps’

Volgens zijn advocaat Jan-Hein Kuijpers heeft H. de illegaal ingevoerde telefoons aantoonbaar alleen gebruikt om raps op te nemen – hij bracht vanuit de gevangenis zijn album Bodemboy uit.

Het gerechtshof bepaalde dinsdag op een inleidende zitting in zijn hoger beroep dat het voorarrest van de rapper vanaf het middaguur van 12 maart wordt geschorst onder de voorwaarde dat hij niet in grote delen van Amsterdam komt, hetgeen met een enkelband zal worden gecontroleerd. Joël H. is zeer actief in Zuidoost, het gezin dat slachtoffer was van de ontvoering woont in Noord, en hij kwam tot zijn arrestatie ook geregeld in West. Ook moet H. zich aan stoornissen laten behandelen

Ontvoering

Joël H. is de frontman van rapformatie Zone6 uit Holendrecht. Hij kreeg eind 2020 van de Amsterdamse rechtbank 3 jaar en 4 maanden cel opgelegd omdat hij op 31 december 2019 een vrouw en haar dochtertjes van 3 en 7 jaar uit hun huis in Amsterdam-Noord had laten ontvoeren door drie medeverdachten. Ze zou geld hebben gestolen uit een tas vol pakken geld van Joël H.

Hij was halsoverkop uit Suriname gekomen en had de vrouw in een woning in Almere heet water in haar nek gegoten en met een vuurwapen op haar hoofd en knieën geslagen. Op 1 januari 2020 kon een arrestatieteam het gezin bevrijden. H.’s medeverdachten kregen straffen variërend van 16 maanden tot 2,5 jaar cel.

Justitie had straffen tot 5 jaar geëist, de hoogste voor de rapper. Behalve voor het leiden van de ontvoering en het plegen van het geweld, werd Joël H. ook veroordeeld voor het witwassen van ongeveer 200.000 euro en wapenbezit.

Wanneer het hoger beroep wordt behandeld, is nog onduidelijk.