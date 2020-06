Rapper Joey AK in rechtszaal: ‘Mijn carrière wordt compleet vernietigd’

Screenshot uit een clip die Joey AK opnam in Holendrecht, waar hij vandaan komt. Beeld SCREENSHOT

De rechtbank besloot donderdag dat hij en drie van zijn vijf medeverdachten in de cel moeten blijven voor die ontvoering en marteling van de vrouw in het huis van een wederzijdse vriendin, die ook tot de verdachten behoort. Reden zou zijn geweest dat de vrouw geld van Joël H. had gestolen. Hij wordt ook beschuldigd van vuurwapenbezit en witwassen.

‘Niemand ontvoerd, geen wapens’

“Ik heb niemand ontvoerd, niemand van haar vrijheid beroofd, niet witgewassen, geen wapens bezeten of geweld gepleegd,” zei de rapper tijdens de eerste zitting die hij bijwoonde. Hij was met zwaarbeveiligd transport vanuit het huis van bewaring in Roermond naar de rechtbank gebracht omdat hij op een dodenlijst zou staan van criminele rivalen.

“Ondertussen zit ik al zes maanden vast, ben ik weg van mijn naasten en wordt mijn carrière compleet vernietigd,” zei H.

‘Door media beschreven als maffia’

“Door de media word ik beschreven als maffia, terwijl ik mijn leven al jaren heb gebeterd. Vroeger was ik één van die kansarme jongeren, nu wordt mij alles ontnomen. Ik vind dat zeer onrechtvaardig en ben er van overtuigd dat de waarheid boven tafel komt vroeg of laat. Ik weet niet zeker dat ik mijn leven op de rit krijg, maar ik raak nu zo diep in de schulden dat niet weet hoe ik mijn leven kan recupereren.”

H. heeft ‘familie verloren door het coronavirus’ en zijn oma is ziek. “Ik kan haar niet helpen, dat doet me pijn, weet je.”

Witwasdossier

Het Openbaar Ministerie heeft bovenop het bestaande strafdossier deze week nog een dossier over witwassen aan de stukken toegevoegd, onder meer omdat bij vriendinnen van H. tonnen aan contanten zijn gevonden die ze voor hem zeiden te bewaren.

Advocaat Gardel Purperhart vroeg de rechters tevergeefs zijn voorarrest op te heffen. Hij betwijfelt zeer of de verklaring van het beweerde slachtoffer, waar de zaak op is gebouwd, op waarheid berust.

‘Weinig aanknopingspunten’

Er zijn weinig ‘objectieve aanknopingspunten’ die haar relaas staven, stelt de raadsman. Broer en medeverdachte Frank H. heeft bijvoorbeeld een lezing die haar verhaal volgens H. en zijn advocaat onderuit haalt. Hij zegt dat de vrouw op de bank zat terwijl haar kinderen speelden toen hij in de woning in Almere kwam, terwijl zij daar toen tegen haar zin zou zijn vastgehouden door de gewapende mannen.

‘Geld legaal verdiend’

Zijn geld heeft H. legaal verdiend als rapper, al zette hij het niet op de bank en gaf hij het niet op aan de belastingdienst, stelt de advocaat. “Mijn cliënt is een getalenteerde artiest en heeft een goed contract bij Sony. De bedragen die anno 2020 gemoeid zijn met het uitbrengen van muziek zijn veel hoger dan tien jaar geleden. Dat mijn cliënt er voor heeft gekozen het geld contant te bewaren, brengt risico’s met zich mee, maar is niet automatisch bewijs voor witwassen.”

De zaak gaat 15 september verder en wordt naar verwachting medio november inhoudelijk behandeld.