Rapper Jay-Way: ‘Ze werken in Rotterdam veel harder’

Jay Way. Beeld Lin Woldendorp

Eerste keer in Amsterdam

“Ik ben geboren in het AMC. De eerste jaren na mijn geboorte woonden we bij Kraaiennest, daar weet ik weinig van. Toen ik drie of vier was, verhuisden we naar West, een jaar daarna naar Holen­drecht. Daar heb ik veel herinneringen aan. De mooiste? Dat mijn beste vriend een Nintendo 64 had. En wat ik ook vet vond, is dat ik zoveel leerde over andere culturen. Ik ben Ghanees, en daar leerde ik ook over de Surinaamse en Antilliaanse cultuur.”

Plein

“Het Holendrechtplein is mijn favoriet. Vroeger zaten daar een school, een gymzaal en een activiteitencentrum. Die laatste twee zijn nu weg, waardoor er veel ruimte is. Je ziet veel kinderen en er is een fontein. Vroeger childe ik op de bankjes en speelde ik met Pokémonkaarten.”

Vervoersmiddel

“De metro. Die brengt me echt overal snel naartoe.”

Mooiste herinnering

“Een van de leukste dingen die ik me kan herinneren uit mijn kindertijd is toen alle kinderen uit Zuidoost moesten worden ingeënt in de Arena. Ik was toen een jaar of tien. Ik was zo onder de indruk van dat enorme stadion dat ik niet eens doorhad dat ik een prik kreeg.”

Mijn buurt

“Ik woon met huisgenoten vlakbij het IJplein in de Vogelbuurt. Eerst had ik een beetje moeite met Noord, maar ik heb er veel mooie mensen ontmoet. Als ik wil chillen of afspraken heb, ga ik meestal naar de Jumbo. Daar hebben ze een grote foodmarkt waar je ook aan tafeltjes kunt zitten met je laptop. En met de pont ben je snel in het centrum.”

Lekkerste broodje

“Een broodje moksi meti van de toko in Ganzenhoef. O nee, wacht! Die van de toko in Venserpolder is nog beter. Dat broodje haalde ik daar altijd toen ik in die buurt op de middelbare school zat, het Augustinus College, nu het Bindelmeer.”

De stad ontvluchten

“Dan ga ik naar Rotterdam. Dat vind ik een leuke stad, met een heel andere cultuur. Het lijkt alsof de mensen uit Rotterdam, hoe moet ik dat zeggen, anders zijn op­gegroeid. Ze werken daar veel harder. Amsterdammers zijn wat meer verwend.”

Cereal & chill. Beeld Lin Woldendorp

Geheim adresje

“Cereal & Chill in De Pijp is echt mijn tweede huis. Keek je vroeger Saved by the Bell? Daar gingen ze altijd naar The Max. Dit is hetzelfde idee, het café heeft een beetje een nineties vibe. Je kunt er chillen, eten en gamen.”

Park

“In het Vondelpark heb ik een keer een hele leuke date gehad. Het was voor het eerst dat ik iets ging doen met een meisje buiten Zuidoost. Het werd een van de leukste dagen van mijn leven. Achteraf bleek wel dat het voor mij meer een date voelde dan voor haar. Zij zag het meer als chillen. We zijn nog steeds vrienden.”

Henk Comics. Beeld Lin Woldendorp

Fijnste winkel

“Stripboekenwinkel Henk Comics op de Zeedijk. Het is fijn om je weer even een elfjarige te voelen. Ik vind het vet om nieuwe mangastrips te ontdekken en Dragon Ball Z-actiefiguren te kopen. Die spaar ik.”

Restaurant

“Saigon Càphê, een Vietnamees restaurant op het Centraal Station. Door de locatie is het echt underrated. Er werken heel vriendelijke mensen en het eten is heerlijk.”

Hoop voor Noord. Beeld Lin Woldendorp

Kerk

“Ik ga elke zondag naar de dienst in Hoop voor Noord, een multiculturele kerk bij mij in de buurt. Gelukkig kunnen we er sinds kort weer fysiek heen. Tijdens de lockdown ging alles via een livestream.”

Plek om te dansen

“In Bitterzoet zijn leuke feesten en door de glas-in-lood­ramen is het een mooie plek. Die zorgen voor een katholieke sfeer, terwijl je ondertussen op hiphop aan het bouncen bent. Dat vind ik wel grappig.”

Favoriete Amsterdammer

“Die eer wil ik geven aan de voorganger van mijn kerk: Jurjen ten Brinke. Hij is vanuit Kampen naar Noord verhuisd en verricht veel bijzonder werk in de buurt. Het is uniek hoe hij zich in de stad beweegt, terwijl hij hier niet vandaan komt. Hij is een van mijn beste maatjes.”

Mooiste plek om op te treden

“De leukste shows heb ik gegeven in de Melkweg. Daar sta ik dinsdag ook om mijn nieuwe ep te presenteren. Er mogen honderd mensen naar binnen, dus het wordt een heel intiem concert. Ik ben blij dat ik weer mensen kan aankijken tijdens een optreden.”