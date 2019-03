Rapper Jason L. 'JayJay' gaat bij Hoge Raad in cassatie

Dat meldt advocaat Bénédicte Ficq van L., die als populaire rapper bekend is als 'DjagaDjaga' of 'JayJay'.



De rechtbank had hem in 2017 tot 14 jaar cel veroordeeld, maar het hof deed daar een forse schep bovenop.



De criminele rapper was het slachtoffer in de nacht van 8 op 9 mei 2016 met vrienden tegengekomen in het vipgedeelte van Club Air in de Amsterdamse binnenstad.



Later die nacht lokte L. hem volgens de rechters 'op slinkse wijze' en 'koelbloedig' naar Kikkenstein. Daar zou hij met 'drie wijven' zitten te wachten om 'te neuken', had L. beloofd in een spervuur van liefst 95 appjes, die Belhadj met 124 berichtjes had beantwoord. Toen Belhadj aankwam, was L. helemaal niet in de buurt, maar wel een schutter die Belhadj met kogels in hoofd en romp vermoordde.



