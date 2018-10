Rapper Eves Laurent bekent plofkraak in Duitsland

Volgens betrokkenen zal ook medeverdachte Randy R. een bekennende verklaring afleggen

In interviews op populaire radiozenders en muziekwebsites doen zij niet moeilijk over de strafrechtelijke historie van een aantal van hen. Bij een inval in de studio van de platenmaatschappij van De Fellas trof de politie in november 2017 enkele honderden gram cocaïne.



Kort voor zijn aanhouding in Duitsland had Eves Laurent zijn eerste soloplaat uitgebracht. Hij werkt veel samen met bekende Nederlandse rapartiesten. Sinds zijn arrestatie plaatsen bekenden en fans op sociale media steunbetuigingen.



Bronnen vertellen Het Parool dat A. de Duitse rechter tijdens de zitting vertelde dat hij nooit eerder een plofkraak had gepleegd. A. zei te hebben gehoopt op een buit van enkele tienduizenden euro's, maar de daders wisten slechts 1900 euro buit te maken.



Het idee ervoor was ontstaan, zo vertelde de rapper de rechtbank, nadat zijn familie geld nodig had om voor een ziek familielid te zorgen. Volgens A. had hij gelezen over plofkraken en zocht hij op internet hoe een succesvolle plofkraak kan worden gepleegd.



Rumoerig proces

In de gestolen Audi vond de Duitse politie jerrycans met benzine. A. zei dat hij door vooraf te tanken de beveilingscamera's van tankstations had willen omzeilen. In de vluchtauto trof de politie ook materiaal aan dat wordt gebruikt om dna-sporen onbruikbaar te maken.