Rapper en Maestrowinnaar Sor dirigeert klassen op een Amsterdamse school – hoe een onstuimige leerling een vrolijke dirigent werd

Op middelbare school CSB in Buitenveldert was rapper en Maestrowinnaar Sor (Rosario Mussendijk) niet uit het muzieklokaal te slaan. Nu dirigeert hij de eerste klassen van de school in het Leerorkest. En het klinkt nog best aardig ook.

“Zie je die jongen daar, bij de vleugel, met z'n capuchon? Dat was ik,” zegt Rosario Mussendijk (25), bekend als Sor, muzikant en winnaar van dirigeerprogramma Maestro. Hij wijst naar een jochie in een donkerblauwe hoodie, klooiend met z’n vrienden, maar tussendoor even een snelle, foutloze Für Elise eruit gooiend. Een ‘kutkind’ was hij, zegt hij zelf. Maar wel een die niet was weg te slaan bij de piano. Menig pauze was hij op het CSB, een gemengde school in Buitenveldert, in het muzieklokaal te vinden. Net als vele leerlingen nu. “Is het café geopend?” vragen leerlingen dan aan muziekdocent Petra Smit. En voordat ze het weet, zit er weer een clubje te jammen in haar studio.

Op het CSB wordt muziek serieus genomen, mede dankzij de inzet van Smit, die in 2019 muziekdocent van het jaar werd. “Als je blij wordt van muziek, geeft het je ook de zin om andere dingen te leren,” zegt ze. Ze moedigt iedereen aan zo veel mogelijk te spelen, te leren luisteren, plezier te hebben. In de aula staat een imposante vleugel. Op de vloer voor het podium vormen rijen stoelen met lessenaars een kleine orkestbak.

De hele eerste klas heeft acht weken meegedaan met het Leerorkest, dat muziek introduceert op scholen waarvan scholieren niet vanzelfsprekend op piano-of fluitles zitten. In die acht weken leren ze van professionele musici de basisbeginselen van viool, cello of klarinet spelen, terwijl de meesten nog nooit een muziekinstrument hebben aangeraakt.

Luide piep

Rapper Sor zat hier dus zelf op school en dirigeert deze dinsdag het nieuwjaarsconcert. Het is niet moeilijk hem een kop kleiner en in eenzelfde trainingspak als hij nu draagt voor te stellen, terwijl hij nummers van Frank Ocean en Justin Timberlake instudeerde. Misschien zou hij dan tussen de stoere dertienjarigen zitten die de cello hebben gekozen. “Omdat die zo lekker hard klinkt,” zegt Danilo (13), in Ajaxtenue. Of had hij een klarinet gekozen, die af en toe een luide piep maakt, zoals het verlegen meisje Makaylla (12) opbiecht.

Drie muziekstukken staan op het programma, Two note club, Supersamba, en een klein stukje van Canon in D van Johann Pachelbel. Sor gaat op een verhoging staan, zijn gouden baton (gewonnen bij Maestro) in de hand, terwijl de 25 leerlingen uit klas 1G hun instrumenten pakken. Hier en daar wordt een viool even als gitaar gebruikt, sommigen zitten onderuitgezakt, hun tassen nog over hun schouders hangend, maar de meesten zijn geconcentreerd en kijken vol verwachting naar hun beroemde oud-schoolgenoot.

Gekke rugtassen

Sor kende het Leerorkest alleen van de ‘gekke rugtassen’ die hij bij kinderen in de Bijlmer zag, toen hij opgroeide. Het bleken kinderen die viool- of celloles kregen via de stichting. “Ik was stikjaloers,” zegt de muzikant die een aantal jaar geleden plotseling zijn gehoor verloor, maar dankzij een gehoorapparaat, een woofer in een rugtas en veel studie nog steeds muziek kan maken. Hij heeft nu een succesvolle carrière als rapper en producer, maar ook als docent op de Herman Brood Academie.

Het nummer Supersamba wordt ingezet, met een kleine zwaai van de baton. Een vrolijk nummer, met hier en daar een piep en een kraak, wat gezaag op cello en viool, maar vooral een vrolijk geluid. Opgetild door de drie docenten die ook meespelen, klinkt het swingend en feestelijk.

Als sluitstuk mag leerling Achmed (16) een muzikaal cadeau aan de gastdirigent geven. Hij speelt Will, een nummer uit een soundtrack van een populaire tekenfilm. Achmed speelt pas twee jaar piano, maar het stuk vloeit uit zijn vingers. Het applaus is uitgelaten. Een volgende Sor op het CSB dient zich al aan.