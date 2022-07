Rapper Chivv (27) uit Zuidoost verdachte in grote Belgische zaak om online oplichting

Chyvon Pala, oftewel rapper Chivv. Beeld Aicha Abdoun

De populaire rapper uit Amsterdam-Zuidoost is inmiddels vrijgelaten in afwachting van het nadere onderzoek. Het is onduidelijk op welke termijn de Belgische autoriteiten de dossiers zullen verstrekken, dus zijn advocaat Manon Aalmoes heeft nog weinig zicht op de bewijzen die de autoriteiten in Oost-Vlaanderen denken te hebben. “Dat hij alweer is vrijgelaten, zegt wel wat,” zegt Aalmoes. “Het schijnt om iets heel ouds te gaan.”

Het Openbaar Ministerie laat weten dat ‘de verdenking tegen de door België opgeëiste persoon tot op de dag van vandaag geldt’, en dat de raadkamer van de rechtbank van de rechtbank Pala heeft vrijgelaten omdat geen vluchtgevaar geldt, niet omdat de verdenking niet sterk zou zijn. “Dat hij is vrijgelaten, zegt niets over de ernst van het misdrijf,” meldt een woordvoerder.

De Nederlandse politie arresteerde op verzoek van België op dinsdag 21 juni acht mannen en een vrouw, 25 tot 36 jaar oud en afkomstig uit Amsterdam, Almere, Rotterdam, Spijkenisse en Deventer. In 24 panden werden doorzoekingen gedaan, waarbij onder meer een vuurwapen, dure merkkleding, exclusieve horloges en tienduizenden euro’s in beslag zijn genomen. Nadien zijn nog zeven verdachten gearresteerd.

De ‘criminele organisatie’ wordt beschuldigd van phishing (vissen naar bijvoorbeeld bankgegevens), internetoplichting en witwassen.

‘Tientallen slachtoffers’

Volgens de Belgische politie zijn tientallen Belgische slachtoffers benaderd via e-mail, sms en WhatsApp om vervolgens, via een ‘phishinglink’, naar een nagemaakte (bank)website te worden geleid. ‘Zo kreeg het netwerk toegang tot hun rekeningen en hebben ze naar schatting meerdere miljoenen euro’s kunnen buitmaken,’ schreef de politie vorige week in een persbericht.

Het Amsterdamse Openbaar Ministerie kreeg een Europees onderzoeksbevel op grond waarvan de verdachten werden aangehouden en hun woningen zijn doorzocht.

Het is de bedoeling dat de verdachten aan België worden overgeleverd, al zullen sommige advocaten ook vragen of ze bijvoorbeeld (eerst) in Nederland kunnen worden verhoord.

Chyvon Pala werd begin vorig jaar ook gearresteerd vanwege een vete met andere rappers in Zuidoost.