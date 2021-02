Rapper Bigidagoe aangehouden door arrestatieteam

Metrostation Kraaiennest in Zuidoost. Beeld Floris Lok

De aanhouding vond plaats aan de Karspeldreef. Op videobeelden van de aanhouding is te zien hoe de rapper geblinddoekt in een politieauto wordt gezet.

Gestolen kettingen vormen de inzet van een conflict tussen twee groepen rappers uit Zuidoost. Aan de ene kant rapper Chivv , een rapper uit Kraaiennest. Aan de andere kant een groep rappers uit Holendrecht (Zone6, in raptermen).

Rapper Joey AK, die momenteel een straf uitzit voor een gewelddadige ontvoering, plaatste onlangs op zijn Instagrampagina: ‘Chivv is geracet in de stu(dio) van z’n chain door gabbers van Zone6.’ ‘Racen' is straattaal voor stelen. Daar voegde Joey AK later aan toe: ‘Only a real man can keep his chain.’

Een paar dagen later plaatste rapper Bigidagoe, die net als Joey AK bij Zone6 hoort, een bericht online: “Je hebt mijn chain maar ik de jouwe, ik zou mijn leven haten.”

Rapper Bigidagoe is net aangehouden in Zuidoost. Hij werd in augustus vorig jaar neergeschoten in Amsterdam maar raakte slechts gewond. Beelden van de aanhouding. pic.twitter.com/8Zb7QlpKWG — Wilson Boldewijn (@BoldewijnWilson) 12 februari 2021

Chain Swap

Vervolgens plaatste Chivv een preview van zijn nieuwe nummer ‘Chain Swap’ op zijn Instagrampagina. Daarbij plaatste hij het zinnetje: ‘wel het hele verhaal vertellen hè, pikkies’. In het clipfragment is te zien dat Chivv met een gouden ketting speelt met een hanger in de vorm van een AK 47 (verwijzend naar Joey AK) die (kennelijk) van Bigidagoe is geroofd. Dit zou gebeurd zijn als reactie op het roven van Chivvs ketting.

Het conflict over de kettingen trok kennelijk ook de aandacht van de recherche. Vrijdagmiddag werd, de als vuurwapengevaarlijk beschouwde Bigidagoe, door een arrestatieteam opgepakt. Dat gebeurde in de omgeving van Kraaiennest, de wijk waar rapper Chivv vandaan komt.

Neergeschoten

De politie kon de aanhouding niet bevestigen noch ontkennen. Hetzelfde geldt voor de advocaat van de rapper.

Bigidagoe werd afgelopen augustus neergeschoten in de Vechtstraat in Zuid. De man die door de politie verdacht wordt de schutter te zijn geweest staat komende week terecht op verdenking van wapenhandel.