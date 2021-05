Rapper ‘Auki’ D. uit Zuidoost verdacht van liquidatie in Beuningen

De politie doet onderzoek na het schietincident in Beuningen, 2020. Het slachtoffer overleed in het ziekenhuis. Beeld ANP

Voor die laatste zaak zat August D.’s neef Jermaine M. (30) al vast, evenals een derde verdachte.

Het Team Criminele Inlichtingen, de geheime dienst van de recherche, had vanaf 2019 al drie tips binnengekregen. ‘Auki handelt in zware wapens,’ luidde er een. Een tweede tip koppelde hem als wapenleverancier aan een concrete moord in Zuidoost, in een derde werden ‘Auki’ en zijn broer ‘Joey’ beschuldigd van het voorbereiden en uitvoeren van liquidaties. Na die laatste tip benaderde de recherche de broers om hun plannen ‘stuk te maken’: te waarschuwen dat ze die niet moesten uitvoeren.

Op 23 december 2019 zette zijn vriendin August D. uit haar huis aan de Populierenweg in Oost. In een gehuurde Mercedes AMG pikte hij vervolgens een vriend op en reed hij naar zijn eigen huis in Venserpolder. Daar trof de politie tijdens een controle een tas op de achterbank van de luxe bolide met daarin twee pistolen, volop munitie en richtapparatuur die aan een van de pistolen kon worden bevestigd. Op de wapens zaten dna-sporen van D.

‘Uitrukrugtas’ voor moorden

Nadat hij op 15 september 2020 mede op basis van voornoemde tips was gearresteerd, vond de politie in het huis van zijn vriendin in Oost een rugzak die volgens justitie ‘een soort uitrukrugtas’ was om bijvoorbeeld liquidaties mee te plegen. Daarin zaten bivakmutsen, een masker, een peilbaken om auto’s mee te volgen, handboeien, een geluiddemper, een ‘mondingsvuurregelaar’ voor op een automatisch wapen en gereedschap.

In het huis en bij de box van zijn zus in de Jacob Geelstraat in Slotervaart werden een pistool, twee aanvalsgeweren, een handgranaat, patroonmagazijnen en munitie gevonden.

De op de drie plaatsen gevonden spullen hoorden volgens justitie bij elkaar. Ze beschouwt August D. als professioneel wapenhandelaar voor de onderwereld.

Bovendien werd in D.’s huis een Rolex ter waarde van 13.000 euro gevonden, die hij volgens justitie heeft witgewassen.

Al met al vindt justitie een celstraf van 5 jaar gepast – uiteraard nog los van de mogelijke straf die hem vanwege de liquidatie in Beuningen staat te wachten. Die zaak zal pas veel later inhoudelijk worden behandeld.

August D. toonde zich vooral opgewonden en verontwaardigd over het dossier. Volgens hem is dat de vrucht van belabberd politieonderzoek. “Het is volkomen slecht onderzoek dat jullie hebben gedaan, ik word hier gek van!” riep hij naar de officier van justitie.

‘Ik krijg veel aandacht van vrouwen’

De wapens in het huis van zijn vriendin zei hij in bewaring te hebben gehad ‘voor iemand uit de buurt’ die hij niet wil noemen. De wapens bij zijn zus? “Niet aangeraakt, niet gezien, wist nooit dat het daar was.” Waarom hij op verschillende adressen sliep? “Ik ben een artiest, ik krijg veel aandacht van vrouwen.” Dat hij in een filmpje met een wapen poseerde? “(Rapper) Kleine Viezerik had een clipshoot met die jongens van (rapformatie, red.) SFB en ik zou acteren in die clip.” Dat hij foto’s van wapens in zijn telefoon had? “Ik kríjg die foto’s. Als ik een wapenhandelaar ben, krijg ik toch geen foto’s? Dan stúúr ik ze.”

Die Rolex kreeg hij van zijn raplabel en de Mercedes hadden vrienden als cadeau voor hem gehuurd voor zijn verjaardag.

Over zijn strafblad van dertien pagina’s wilde hij niet praten, evenmin als over zijn vier kinderen. “Ik wil mijn straf weten, verder hoef ik niks te weten.” Tegen de rechtbankvoorzitter, die naar zijn dure spullen vroeg in relatie tot zijn magere inkomen: “Wat u daar loopt te kraaien, is allemaal onzin. U zegt: ik werkte niet. Onzin!”

Advocaat Suzanne van Bunnik vindt dat justitie de summiere dna-sporen op wapens niet als bewijs mag presenteren. Van de wapens in de tas in de Mercedes en die bij D.’s zus wil ze vrijspraak. Wat de wapens bij zijn vriendin betreft, legt ze zich neer bij het oordeel van de rechtbank, omdat haar cliënt heeft bekend die tas daar te hebben achtergelaten.

Van Bunnik vroeg de rechtbank in elk geval geen langduriger straf op te leggen dan de 9 maanden die D. al in voorarrest zat. De in beslag genomen Rolex wil D. terug.

In zijn laatste woord wees D. naar het hoge plafond in de nieuwe rechtbank: “Wat gezegd moet worden, wordt gezegd, de rest laat ik aan de heer daarboven.”

De rechtbank doet op 10 juni uitspraak.