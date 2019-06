Rapper Anne Frank stuurde antisemitische tweets

Annelies, aka Anne Frank. “ Beeld privefoto

De 25-jarige rapper Annelies debuteerde vrijdag onder de ‘artiestennaam Anne Frank’ op het tweede album van Lange Frans en zijn compagnon Deniz Caro.

Eerder zei de rapper tegen Het Parool dat haar naamkeuze niet slecht bedoeld is. “De echte reden dat ik voor deze naam heb gekozen, is omdat ik altijd zo werd genoemd. Sinds de basisschool is dat al mijn bijnaam. En ze is inspirerend, een voorbeeld van hoe je kunt leven in een ondraag­lijke situatie.’

Tweets van rapper Anne Frank Beeld Cidi

Antisemitische tweets

Op het afgeschermde Twitteraccount van de 25-jarige Annelies zijn de afgelopen jaren echter veelvuldig antisemitische tweets geplaatst, zo blijkt uit onderzoek van het Cidi. Zo schreef de Rotterdamse dat Anne Frank nooit vermoord is en dat ze Taylor Swift ‘persoonlijk zou vergassen’ als die Joods was geweest. Ook vond ‘Anne Frankje’, zoals ze zich noemde op Instagram, het ironisch dat Joden kransen legden om de slavernij te herdenken.

“We zijn geschokt dat ze dit soort dingen zegt en die naam gebruikt,” zegt Hidde van Koningsveld van het Cidi. “We vinden ook dat Lange Frans, die voor sommigen een voorbeeld is, hier krachtig afstand van moet nemen.”

Ook de reactie die Annelies woensdag nog op Twitter zette is misplaatst. ‘Anne Frank is gestorven aan de vlektyfus. Ze is nooit vermoord. Word een beetje moe van de mensen die me een les willen lezen maar de knowledge niet hebben.’

Domme dingen

Annelies, die niet bij haar achternaam genoemd wordt, omdat ze doodsbedreigingen ontvangt vanwege haar uitlatingen en artiestennaam, zegt dat het ‘domme dingen zijn’ die ze gezegd heeft. “Ik wilde niemand kwetsen.”

Het blijft echter niet alleen bij de naam. ‘Ik heb shit gestasht in Het Achterhuis,’ rapt Anne. “Dat is een beetje pochen,” zei haar ‘interim-zaakwaarnemer’ Frans Frederiks, ook wel bekend als Lange Frans, eerder. Frederiks was echter niet op de hoogte van de tweets die de 25-jarige plaatste. “We denken er nu over na om de volgende EP enkel onder de naam Anne uit te brengen.”

De rapper heeft nog geen aangifte gedaan van de doodsbedreigingen. “Ik wil eerst nadenken over een passende reactie. Al deze commotie had ik niet verwacht.”