Rapper Adje waarschuwt jongeren in flitsende clip: ‘Laat je niet ronselen om bommen te leggen voor snelle pap’

Rapper Adje, zelf opgegroeid in Zuidoost, werkt mee aan de campagne die jongeren waarschuwt zich niet te laten ronselen door criminelen. Beeld Jakob van Vliet

De rookmachine draait deze kille zondagavond op volle toeren op de set onder het viaduct van de Gooiseweg, vlakbij het Cruyff Court aan Egoli, aan de rand van de Bijlmer. Rapper Adje, opgegroeid in Zuidoost, staart in de camera, halflange gewatteerde Daily Paperjas, rode Chosen-pet, strenge blik.

“Mocht je ooit geronseld worden om snel geld te verdienen, wees je dan bewust dat dat snelle geld, dat ene snelle moment, je hele leven kan bepalen,” zegt Adje. “Laat je niet zomaar ronselen, pik. Er zijn ook andere manieren.”

Zijn stichtelijke woorden zijn versneden met aan de rand van het Cruyff Court geschoten, snelle scènes van een letterlijk grote crimineel die een jongen werft (‘Ik zie direeeect wie de snelste kill hier is. Wil je snelle pap maken?’). Die jongen plaatst vervolgens bloednerveus een explosief en wordt gearresteerd.

In een volgende flits zien we de politie bij zijn moeder aan de deur komen. Zijn vriendinnetje dat hij van zijn snelle geld zo graag naar Parijs had willen meenemen, zegt dat ze met hem ‘niks op kan bouwen’. Vervolgens zien we wat gebeurt als de jongen ‘nee’ zegt. Boef boos, moeder en vriendinnetje blij.

Uitbuiting van minderjarigen

Rapper Adje loodst de kijkers van de clip naar wiljegeldverdienen.nl. Daar bieden grote bedrijven zoals Albert Heijn, Praxis, en Pathé vacatures en stages aan, en partijen als de Kamer van Koophandel en de Belastingdienst informatie over het starten van een bedrijfje.

De clip is geïnitieerd door het Regionaal Informatie- en Expertisecentrum (Riec) Amsterdam-Amstelland, waarin politie, gemeente, justitie, Belastingdienst en andere instanties samenwerken om criminaliteit te bestrijden die de samenleving ‘ondermijnt’.

De recherche zoekt volop naar de opdrachtgevers van het leggen van explosieven of beschieten van panden en wil verder kijken dan het laaghangend fruit van de jonge uitvoerders. Die zijn geregeld dader en slachtoffer tegelijk, is het idee, omdat ze worden uitgebuit. Momenteel wordt onderzocht of opdrachtgevers kunnen worden vervolgd voor uitbuiting van minderjarigen, dus mensenhandel.

Geloofwaardig

Acteur Dino Shilton Chelius speelt in het filmpje ‘de Grote Man’, de crimineel die de jongen ronselt. “Zelf ben ik opgegroeid in Amsterdam-Noord, in Nieuwendam. Als zeventienjarige kreeg ik het aanbod drugs te gaan verkopen in Spanje. Als veertienjarige wilde iemand wat met wiet. Ik vond het gelukkig te eng,” zegt hij. “Als je 200 euro per uur wordt geboden om slechte dingen te doen, zoals mij als zeventienjarige gebeurde, is de verleiding groot. Voor je het weet is je leven een puinhoop.”

Job van Beekhoven, hoofd van het Riec Amsterdam-Amstelland, dat het project financiert, staat deze zondagavond ook op de set. Als liefhebber van hiphop is hij blij dat rapper Adje zich heeft laten strikken. “Hij laat zien dat ook vanuit de hiphopwereld mensen hun verantwoordelijkheid willen nemen. Hij heeft ook meegedacht met het script, want het moet wel geloofwaardig zijn natuurlijk.”

De clip is deze week gelanceerd op sociale media en is ook te zien op stations van de metrolijnen naar Zuidoost.