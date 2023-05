Rappange moet verzakte huizen Admiraal de Ruijterweg herstellen, huurster mag terug

Fleur Welter moest haar huis in West halsoverkop verlaten omdat er gevaar voor instorting zou zijn. Beeld Sophie Saddington

Dewbell moet binnen twee weken beginnen met de funderingswerkzaamheden. Doet de eigenaar dat niet, dan volgt een dwangsom van 500 euro per dag met een maximum van 150.000 euro.

Bovendien mag Dewbell de bezittingen van Welter die nog in het huis zijn niet verwijderen en moet de eigenaar de opslagkosten voor haar spullen in een box betalen van zo’n 560 euro per maand. Daar staat tegenover dat Welter zo’n 4400 euro aan achterstallige huur nog aan Dewbell moet betalen.

Van twaalf naar negentien huizen

De slepende zaak speelt al sinds 2021, toen producent Fleur Welter haar huis in West halsoverkop moest verlaten omdat er gevaar voor instorting zou zijn. Er bleek sprake van problemen met de funderingen bij drie panden.

Eigenaar Dewbell en beheerder Rappange wilden aanvankelijk de fundering wel herstellen, maar in februari vorig jaar kregen de huurders van de twaalf woningen een aanzegging dat hun contract zou worden ontbonden: de fundering zou onherstelbaar beschadigd zijn.

Stadsdeel West ging daar niet in mee, de kantonrechter nu dus ook niet. Bewoners zeggen dat ze de funderingsproblemen al zagen aankomen, door eerdere lekkages en scheuren in de muur. Welters buurvrouw Agnes Zuiker (61) zei eerder tegen Het Parool: “De klusjesman zei dat Rappange wel een bouwkeet in de tuin kon zetten, het was hier om de haverklap raak.” Dewbell, daarentegen, zegt dat de verzakking de eigenaar is overkómen.

Opvallend is dat Dewbell, na de voorgenomen sloop, negentien nieuwe woningen wilde bouwen aan de Admiraal de Ruijterweg – in plaats van de twaalf die er al stonden. De kantonrechter begrijpt dat Dewbell ‘de voorkeur geeft aan een economisch voordeliger en duurzamer alternatief’ maar stelt dat de eigenaar niet daarbij ‘de wettelijke bescherming die aan haar huurders toekomt’ in de wind mag slaan.

Zoete inval

“O mijn god, dit is licht aan het einde van de tunnel,” zegt Welter vrijdagmiddag. “Ik kan terug naar mijn eigen huis. Dit is alles waar je op hoopt. Ik tril van geluk. Ik had er wel geloof in, maar je weet het natuurlijk nooit. Het is een hele grote partij waar je tegen aan het vechten bent.”

Ze zegt zich te verheugen op haar oude leven. “In mijn oude huis, met een open keuken, was het altijd zoete inval, kwam iedereen langs. Nu woon ik op twee hoog achter, met mijn dochter in één kamer. Het voelt alsof ik mijn oude persoonlijkheid terugkrijg.”

Rob Rappange zegt namens Dewbell de uitspraak nog niet te hebben bestudeerd of gekregen. “Interessant,” is zijn eerste reactie. “Als dit de uitspraak is, zal er ongetwijfeld hoger beroep volgen.”

Ook Welters buurvrouw Agnes Zuiker heeft een zaak aangespannen, die apart is behandeld. Daarvan volgt de uitspraak pas op 30 mei.