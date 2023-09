Raoul White op lijst GroenLinks-PvdA, verruilt Zuidoost vermoedelijk voor Tweede Kamer

Raoul White (51) is sinds vorig jaar stadsdeelbestuurder voor GroenLinks in Zuidoost. Beeld Friso Keuris

Namens GroenLinks en de PvdA is Raoul White op plek 21 gezet voor de Tweede Kamerverkiezingen. Omdat de linkse samenwerking in de peilingen steevast rond of soms boven de 20 zetels uitkomt, is het aannemelijk dat hij in Den Haag Tweede Kamerlid wordt.

White (51) is sinds vorig jaar stadsdeelbestuurder voor GroenLinks in Zuidoost. Hij kwam daar op zijn zesde wonen vanuit Suriname en kent de buurt door en door. Hoewel Amsterdamse politici wel vaker wordt verweten hun lokale functie als springplank te zien, is het opvallend dat White zo snel lijkt te vertrekken.

Eerste zwarte man

White werd vorig jaar pas echt politiek actief, nadat meerdere partijen interesse toonden in zijn diensten. Zelf zei hij onlangs in een interview met deze krant daarover: “Ik heb met meerdere partijen gesproken, PvdA en D66, overwegend links-midden. Maar het gevoel bij GroenLinks was goed. Ik ben blij met mijn keuze. GroenLinks is meer van de jongeren. Daar hou ik van.”

Binnen GroenLinks wordt White als politiek talent gezien. Hij heeft zich al bewezen in het maatschappelijke middenveld en doet het goed als dagelijks bestuurder in Zuidoost. Zijn mogelijke vertrek naar Den Haag betekent ook dat GroenLinks voor het eerst een zwart mannelijk Kamerlid aanlevert. Zijn nominatie zou ook gebaseerd zijn op zijn grote netwerk binnen de gemeenschap van Surinaamse en Caribische Nederlanders.

Schelto Patijn

Eerder werd al bekend dat Esmah Lahlah achter oud-Eurocommissaris Frans Timmermans op de lijst van GroenLinks-PvdA staat. De Tilburgse wethouder werd pas in 2021 lid van GroenLinks, daarvóór was zij partijloos wethouder. Zoals verwacht staat huidig fractieleider Jesse Klaver op plek 3. In de top-5 staan verder ervaren Kamerleden Kati Piri (PvdA) en Lisa Westerveld (GroenLinks).

Een andere nieuwkomer is oud-vakbondsbestuurder Mariëtte Patijn, op 6. Zij is de dochter van Schelto Patijn, de voormalige PvdA-burgemeester van Amsterdam. Daarnaast staan ook Amsterdammers Suzanne Kröger (GroenLinks), Tom van der Lee (GroenLinks), Kauthar Bouchallikh (GroenLinks), Daniëlle Hirsch (GroenLinks), Hayte de Jong (PvdA), Margreet de Boer (GroenLinks) en Lyle Muns (GroenLinks) op de gezamenlijke lijst.

Mocht Raoul White inderdaad Kamerlid worden, is het aan GroenLinks Amsterdam om een nieuwe bestuurder in Zuidoost aan te leveren.

Over de auteur: David Hielkema schrijft over de Amsterdamse politiek en is daarnaast gespecialiseerd in onderzoeksverhalen. Tips of reageren? d.hielkema@parool.nl