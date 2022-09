Rangersfans vermaken zich prima in de stad: ‘An enjoyable trip, Amsterdam’

Voorafgaand aan de wedstrijd tegen Ajax verzamelden fans van de Rangers zich voornamelijk op de Dam. Ze verwachtten een makkelijke wedstrijd: 0-7. ‘Denk je dat ik een joint mee het stadion in kan nemen?’

Al aan het begin van de middag verzamelen de Schotse supporters zich op de plekken die zijn te verwachten. Op de Nieuwmarkt, op het terras van café De Zon, zitten fans van Ajax en van Rangers vriendelijk naast elkaar, nog net in het zonnetje.

Vier Schotse vrienden hebben het uitstekend naar hun zin. “Heel erg leuk hier,” zegt Barry Anderson (50). “Iedereen is vriendelijk. No trouble at all.”

“Alleen alcohol mag een stuk goedkoper,” zegt Graig Crawford (46). “Het is wel duur hier, zeg.”

Ongeveer hetzelfde als in Schotland, toch? Crawford: “Ja. Daarom.”

Een dag eerder zijn ze gekomen, de volgende vliegen ze terug. Anderson: “Morgenochtend. Middag. Avond.”

Als uitslag verwachten de mannen 0-7. En serieus? “1-1.”

Bij de Old Sailor op de Wallen zijn traditioneel al veel Ajacieden, maar het blauw van Rangers is niet te zien. Dit is Ajaxterritorium.

Op De Dam daarentegen staat een enorme kluster blauw-wit, en allemaal op of rond het terras van bar Majestic. Blijkbaar heeft zich rondgesproken dat dit hun tijdelijke thuisbasis is. De ingang en de ramen zijn zelfs behangen met Rangersvlaggen.

Tas vol alcohol

“We waren hier gisteren al,” verklaart John McLuckie (50). “Straks komt iedereen hier bij elkaar en dan gaan we naar het stadion, allemaal samen.”

De afspraak is rond half vijf, maar dat kan best eens wat later worden. Tussen zijn groep vrienden staat een plastic tas vol alcohol op de grond: bier en een literfles Smirnoff. Van een verbod om alcohol te verkopen in winkels en slijterijen op de Wallen heeft hij niets meegekregen: “Dit hebben we van huis meegenomen.”

Deze groep gokt 0-5. En dan toch maar serieus: “1-1. Hopen we.”

Om de hoek op het Beursplein staat busjes vol ME’ers paraat, maar op De Dam loopt de politie gemoedelijk tussen de supporters. “Het is heel erg rustig in de stad,” zegt een agente. “Mensen zijn lekker aan het drinken.”

De sfeer is gemoedelijk en vrolijk en uiteraard wordt er geregeld luidkeels gezongen, nu al met dikke tong. Een voorbijgangster tegen de fotograaf: “Waartegen zijn ze aan het protesteren?”

Metersgrote vlag

Om het hoekje, aan het begin van de Damstraat, hangt een groep mannen een grote Rangersvlag voor het hele raam van Café op de Dam. Binnen hangt ook al een metersgrote vlag met daarop Bristol.

Bristol? Dat is toch een stad in Engeland? “Nee, dat is een bar in Glasgow,” zegt Ryan Maginess (32). Hij is het ook die net die enorme Rangersvlag voor het raam van het café heeft opgehangen. Maginess: “That's just the beer.”

De groep is in de ochtend in Amsterdam aangekomen en meteen op een terras gaan zitten. Maginess: “An enjoyable trip, Amsterdam. Zeg, denk je dat ik een joint mee het stadion in kan nemen?”

