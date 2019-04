Randstad wint, AkzoNobel verliest op beurs

Elders in Europa trok SAP de aandacht. De softwaremaker steeg 12,5 procent in Frankfurt na een verhoging van de winstdoelstelling. In Parijs werden de resultaten van chipmaker STMicroelectronics (plus 5,1 procent) goed ontvangen. De Franse automaker Renault zakte een kleine 4 procent na een tweede winstwaarschuwing van zijn Japanse partner Nissan.



Het Zweedse telecomconcern Tele2 boekte afgelopen kwartaal meer winst en steeg bijna 3 procent in Stockholm. Ook de Zweedse truckbouwer Volvo wist de kwartaalwinst stevig op te voeren en werd beloond met een koerswinst van net geen 3 procent.



De euro was 1,1192 dollar waard, tegen 1,1210 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie zakte 0,8 procent tot 65,77 dollar. Brent werd 0,1 procent goedkoper op 74,45 dollar per vat.