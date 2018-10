Randstad opvallende daler op Damrak

De handel stond onder meer in het teken van de Italiaanse begrotingsplannen.



De AEX-index sloot met een winst van 0,3 procent op 525,17 punten. De MidKap daalde 0,8 procent tot 743,08 punten. De beursgraadmeters in Parijs en Frankfurt verloren tot 0,6 procent. Londen won 0,3 procent. De hoofdindex in Milaan eindigde nagenoeg vlak.



Randstad verloor 3,5 procent. De tegenwind die het Amerikaanse Manpower voorziet, geldt met name voor zijn activiteiten in een aantal Europese landen. Het bericht dat techconcern Uber overweegt om ook personeel te gaan uitzenden deed de waarde van het aandeel Randstad ook al geen goed. In Zürich verloor branchegenoot Adecco 3,9 procent.



In de MidKap verloor luchtvaartcombinatie Air France-KLM 3 procent. Eerder stond het aandeel nog lager. Dat verlies werd deels ingelopen nadat Franse vakbonden en Air France bekendmaakten een cao-akkoord te hebben gesloten. Daarmee kwam een langslepend loonconflict ten einde. Berichten over een op handen zijnde akkoord zorgde donderdag al voor opluchting bij beleggers.



Wessanen

Bij de kleinere bedrijven in Amsterdam raakte Wessanen 6,3 procent kwijt na cijfers. Kiadis Pharma kelderde ruim 15 procent na de uitgifte van nieuwe aandelen.



In Parijs zakte bandenmaker Michelin 11 procent na een waarschuwing voor tegenvallende verkopen.



Het Franse telecom- en bouwbedrijf Bouygues kelderde 12 procent na een winstalarm. Ook automaker Daimler kwam met een winstwaarschuwing en verloor in Frankfurt krap 2 procent.



In Zürich won Nestlé 3 procent. Het concern dat verzorgingsproducten en levensmiddelen maakt, zou met adviseurs in gesprek over een mogelijke verkoop van zijn divisie voor huidverzorging.



De euro was 1,1489 dollar waard, tegen 1,1505 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 1,1 procent duurder op 69,39 dollar. Brentolie klom 1,1 procent en kostte 80,14 dollar per vat.