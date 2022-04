Randall D: de spin in het web in moordzaken waarbij kinderen getuige waren

Randall D. wordt verdacht van betrokkenheid bij meerdere schietpartijen. Beeld ANP / ANP

In de rechtbank van Amsterdam worden twee geruchtmakende zaken behandeld: de schietpartij in buurthuis Dock op Wittenburg (Centrum), waar begin 2018 de 17-jarige onschuldige stagiair Mohamed Bouchikhi fataal werd geraakt, en de liquidatie van Amsterdamse crimineel Lucas Boom, bij een basisschool in Zaandam in 2015.

IJzingwekkende overeenkomst: bij beide aanslagen waren tientallen kinderen getuige. De 40-jarige Randall D. wordt verdacht van betrokkenheid bij beide zaken.

Vrijdag staan vijf verdachten voor de rechter. Allen worden verdacht van schietpartijen en allen zitten al vast voor andere moorden. In de rechtszaal worden ze geconfronteerd met verklaringen van anonieme getuigen.

‘Schietgrage meneer’

Er wordt tijdens de zitting veelvuldig een derde moord aangehaald: die op de 24-jarige Antilliaanse honkballer Siegmar Flaneur, waarvan Emylio G. (29) verdacht wordt. Emylio G. wordt er ook van verdacht met een kalasjnikov op Bouchikhi te hebben geschoten: Randall D. had een haperend vuurwapen bij zich.

Het is vrijdag een lange zit in de Amsterdamse rechtszaal, waar de nabestaanden van Mohamed Bouchikhi aanwezig zijn. De vraag is of de zaken samengevoegd moeten blijven: het Openbaar Ministerie heeft dat liever wel, maar advocaat Alexander Admiraal, die Randall D. vertegenwoordigt, ziet dat anders. “Het OM wil mijn cliënt afschilderen als een schietgrage meneer die in verband kan worden gebracht met allerlei situaties.”

Admiraal vindt ook, net als tijdens de vorige twee pro-formazittingen, dat er te weinig bewijs is om D. langer vast te houden voor de schietpartij op Wittenburg. De telefoon van D. maakte drie nachten eerder verbinding met drie zendmasten in de buurt van Wittenburg. Justitie ziet dat als voorverkenning van het gebied. Admiraal spreekt dat tegen: hij stelt dat de stadsweg s100 langs die zendmasten loopt en D. daar mogelijk overheen reed.

Het OM zegt echter dat het belastende opnamen heeft van nog geen twee weken na Wittenburg, waarin Randall D. in de ik-vorm praat en over een incident zegt dat ‘de Chinees het heeft verkloot’. Volgens het OM verwijst dat naar Emylio G. Om deze reden heeft de rechtbank besloten het voorarrest van Randall D. te verlengen.

Verschillende verklaringen

Ook wordt twijfel gezaaid over de betrouwbaarheid van de getuigen. Kerem Canatan, de advocaat van Emylio G., stelt dat de verklaringen over de gebeurtenissen op Wittenburg onderling veel verschillen. “Mijn cliënt wordt omschreven als blank, maar ook negroïde, Arabisch, en lichtgetint.”

Canatan wil graag een reconstructie in het buurthuis, maar dat vindt de officier van justitie niet verstandig: sommige getuigen waren tijdens de aanslag erg jong en raakten getraumatiseerd. “Sommige zijn nog steeds in therapie en hebben last van herbelevingen.” Daarbij is de indeling van het buurthuis ingrijpend veranderd.

Advocaat Admiraal wil van het OM per zaak weten hoeveel anonieme getuigen er zijn. De advocaat van Qio C. (33) wil weten wat het OM aan de pers heeft gemeld, en of dat de getuigen heeft beïnvloed. “Wij zien soms in een Amsterdams dagblad dingen verschijnen die wij als advocaat niet weten.”

Vervolging gestaakt

Zes jaar terug verdacht het OM het trio Atif M., Qio C. en Genaro L. ook al van de moord op Boom, maar toen was er te weinig bewijs. Op basis van een anonieme verklaring uit oktober 2021 wil het OM hen opnieuw vervolgen, maar hun advocaten zien daarvoor geen aanknopingspunten.

Atif M.: “Ik ben onschuldig. Ik vind het heel erg frustrerend dat ik voor de tweede keer verdacht wordt.”

De nieuwe verklaring bevat geen namen, maar ondersteunde wel de verklaring uit 2016, waarin wél namen stonden. In die verklaring komt de naam van Atif M. niet voor. Zijn vervolging wordt daarom gestaakt, hij mag direct de rechtszaal verlaten. Hij loopt echter niet de vrijheid tegemoet: net als Qio C. zit hij een straf uit van twintig jaar voor een mislukte liquidatie in Diemen in 2016. Ook Genaro L. zit voor die liquidatie vast.

Op 17 juni volgt weer een zitting. Over de samenvoeging van de zaken neemt de rechter later een besluit. De zaken worden pas in 2023 inhoudelijk behandeld.