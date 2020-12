Ramkrakers P.C. Hooftstraat mogelijk betrokken bij meer roven

Beeld Hollandse Hoogte / Berlinda van Dam

Bewoners van de P.C. Hooftstraat worden op 11 december om half vijf in de ochtend uit hun slaap gehaald door een paar harde klappen. Wanneer ze uit het raam kijken zien ze een auto de ingang van een kledingwinkel inrijden. Terwijl het alarm afgaat schreeuwen de inbrekers commando’s naar elkaar. Wanneer de pui het heeft begeven gaan ze naar binnen en grissen jassen van de rekken en proppen die vervolgens in twee sporttassen.

Het drietal stapt vervolgens met ruim 10.000 euro aan jassen op een motorscooter en scheurt de straat uit richting het Vondelpark.

Agenten die enkele momenten later ter plekke komen treffen een ravage aan. Tussen de glasscherven liggen vier dure winterjassen van het merk Moose Knuckles. De auto die gebruikt is, staat met draaiende motor op de stoep.

Politiehelikopter

Inmiddels maakt de politie volop jacht op de ramkrakers. Die komen in beeld wanneer de motorscooter met gedoofde lichten het Vondelpark uit komt rijden. Niet ver voorbij de Amstelveenseweg dumpen ze een sporttas met gestolen jassen. Daarop rijden ze voorbij het Andreas-ensemble waarna ze opnieuw een tas dumpen. De politiehelikopter heeft de twee mannen dan continu in het vizier.

Uiteindelijk gaat de scooter onderuit bij Sloten waarna het duo wordt aangehouden. Van de derde verdachte ontbreekt ieder spoor.

De twee gearresteerde mannen zijn de 25-jarige Ayoub el A., die wordt gerekend tot de Top 600 van jonge, gewelddadige criminelen, en de 30-jarige Amine A. die in het verleden in Duitsland vast heeft gezeten vanwege een plofkraak.

Derde ramkraak

De inbraak in de P.C. Hooftstraat was de derde ramkraak in korte tijd. Zo vond op 8 december een ramkraak plaats bij een kledingwinkel in het World Fashion Centre. Een dag later was een tabakszaak aan het Hoofddorpplein het doelwit. Beide keren werd met een auto de pui geramd.

Het Openbaar Ministerie onderzoekt nu een mogelijk verband tussen de jassenroof in de P.C. en eerdere zaken. “We kijken naar een samenhang met eerdere ramkraken,” aldus een woordvoerder. Welke dat precies zijn wordt niet vermeld.

Fabian Siccama, de raadsman van Amine A. wil geen commentaar op de zaak geven. Ook Wendy Vos, de advocaat van Ayoub el A. doet geen uitlatingen over de zaak.