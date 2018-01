Ramkraak op jassenwinkel in Zuid

Met een rode Daihatsu reden de overvallers rond 5.00 uur in op de glazen pui van de chique kledingzaak. De drie inzittenden betraden de winkel en stalen hier meerdere dure jassen. Zij maakten zich op scooters uit de voeten en lieten de auto staan.



Eigenaar Marja Lamme werd woensdagochtend door de politie wakker gebeld. Eenmaal bij haar winkel aangekomen, trof ze een ravage aan. "De zaak ligt van voor tot achter overhoop."



Het dure segment

Het is niet de eerste keer dat criminelen met een auto hebben geprobeerd haar zaak open te breken, vertelt Lamme. "De vorige keer, in 2012, kwamen ze niet door de pui heen. Maar dit keer is het ze op een of andere manier wel gelukt."



Waarom de overvallers het nu weer op haar zaak hebben voorzien, weet ze niet. "Maar als je op onze site kijkt weet je wel dat we vooral kleren in het dure segment verkopen."



Het is volgens Lamme dan ook duidelijk dat de dieven een vooropgezet plan hadden. "Ze wisten precies waar ze moesten zijn. Het is geen toeval dat juist de jassen van Parajumpers weg zijn."



Hoe groot de schade precies is en wat er allemaal weg is, moet nog blijken. Er is in elk geval geen geld buitgemaakt. Alle personeelsleden van Lamme zijn na het horen van het nieuws naar de winkel gekomen, om te helpen de schade op te meten.



Van de overvallers ontbreekt nog ieder spoor. De politie roept getuigen op zich te melden.