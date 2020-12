Ramkraak kledingwinkel P.C. Hooftstraat, derde in een week

Beeld ANP

De personenauto reed rond 4.30 uur in op het pand. De twee verdachten hebben meerdere jassen en andere kledingstukken meegenomen. Vervolgens zijn ze op een motorscooter gevlucht.

Er werd een helikopter ingezet om de daders op te sporen. “Door goed samenspel tussen het team in de lucht en op de grond, hebben we twee verdachten kunnen aanhouden,” aldus een woordvoerder van de politie.

Derde ramkraak

Het is de derde ramkraak in de stad in een week tijd. Vorige week reden zeker vier inbrekers met een auto door een winkelpui op het Koningin Wilhelminaplein in Nieuw-West. Ze zouden ervandoor zijn gegaan met dure merkkleding. Ook bij een tabakswinkel op het Hoofddorpplein vond een ramkraak plaats. Een auto reed daar in z’n achteruit door de gevel en richtte flinke schade aan.

Of de ramkraken verband houden met elkaar, is nog onduidelijk.