Ramkraak in Zuid op kledingwinkel Four

Een auto is rond 5.00 uur door de etalage gereden en in de winkel tot stilstand gekomen. De ramkraak heeft voor een ravage gezorgd. Zo zijn de ruiten van Four compleet aan diggelen.



Er is een onbekende hoeveelheid kleding uit de winkel meegenomen, zegt een politiewoordvoerder.



Four is een concept store voor mannenkleding in een hoge prijsklasse. Een paar schoenen van Balenciaga kost 699 euro. Voor een jasje van Givenchy zijn klanten 1099 euro kwijt.



Getuigen die meer over de ramkraak weten of de verdachten in de straat hebben gezien, worden verzocht zich te melden.



De politie onderzoekt of mogelijke camera's in de winkel of in de straat beelden bevatten die kunnen leiden naar een signalement van de daders.