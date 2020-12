Ramkraak bij tabakswinkel op Hoofddorpplein

Beeld Hollandse Hoogte / ANP XTRA

Op foto's van AT5 is te zien dat het om een tabakswinkel gaat. De auto reed in z’n achteruit door de gevel en richtte flinke schade aan. De inbrekers werden bij hun actie ‘gestoord’ door een getuige, aldus de politie, en zijn vervolgens op een scooter weggevlucht. Het is onduidelijk of er iets buit is gemaakt.

Het is de tweede ramkraak in Amsterdam deze week. In de nacht van maandag op dinsdag reden zeker vier inbrekers met een auto door een winkelpui op het Koningin Wilhelminaplein in Nieuw-West. Ze zouden ervandoor zijn gegaan met dure merkkleding.