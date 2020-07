Ramen snackbar Florida en Indiase restaurants Van Woustraat ingegooid

De ingegooide ramen van snackbar Florida aan de kant van de Van Woustraat... Beeld Paul Vugts

Snackbar Florida is al jaren een bekende verzamelplek van jonge criminelen uit de buurt, maar is ook geliefd een onder buurtbewoners. In 2018 toonde de politie bijvoorbeeld in opsporingsberichten beelden van vier jonge criminelen die Florida bezochten op 17 januari 2018, kort voordat om de hoek de in de buurt bekende crimineel Anass el Ajjoudi (29) werd doodgeschoten in de Cornelis Springerstraat.

De enige van die vier jonge mannen die vervolgens is gearresteerd, is vrijgelaten bij gebrek aan bewijs van enige betrokkenheid bij de onderwereldmoord op deze ‘Boeloeloe’.

Indiase restaurants ook doelwit

Enkele weken geleden sneuvelden al de ruiten van zowel Indiaas restaurant Tulsi, tegenover Florida aan de andere kant van de Carillonstraat, als die van Indiaas restaurant Pind Punjabi iets zuidwaarts in de Van Woustraat.

De politie kon woensdagmorgen nog niets zeggen over de mogelijke achtergronden van de vernielingen.

Snackbar Florida is vorig voorjaar heropend nadat de patatzaak geheel was gerenoveerd na een brand in de keuken in mei 2018 – doordat het nieuwe afzuigsysteem vlam had gevat.

Namen op ruiten gekalkt

Eigenaar Hassan Ali was na de brand overladen met bloemen. Nu staat op één van de gesneuvelde ruiten ‘HASSAN’ gekalkt.

Ook op een vernielde ruit van Indiaas restaurant Pind Punjabi staan letters geschreven: ‘ROBZ’.

Of de vernielingen van de ruiten van snackbar Florida en de twee Indiase restaurants wat met elkaar van doen hebben, is niet duidelijk.

Verderop werd in 2017 al koffiezaak Crema Espresso op de hoek van de Van Woustraat met de Lutmastraat dichtgetimmerd nadat daar een molotovcocktail naar binnen was gegooid.

Ook Crema Espresso was een ‘spot’ waar jonge criminelen zich graag verzamelden. Het geweld volgde op ingrijpen van de eigenaar, die spilfiguren uit die groep de toegang had ontzegd in een poging de zeggenschap over zijn zaak terug te krijgen.

...en aan de kant van de Carillonstraat. Beeld Paul Vugts

De gesneuvelde ruiten van Indiaas restaurant Tulsi op de hoek van de Carillonstraat en de Van Woustraat, tegenover snackbar Florida.... Beeld Paul Vugts