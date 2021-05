Ramen op de Wallen weer open: ‘Ik heb het niet normaal druk’

Rossana is net klaar met een klant en wil wel even anoniem op de foto. ‘Ik heb nu toch geen afspraak.’ Beeld Marc Driessen

“Ik kon vannacht niet slapen van de zenuwen,” zegt sekswerker Rossana. “Ik heb bijna een jaar lang niet gewerkt. Je moet toch weer een knop bij jezelf omdraaien.” Op de vensterbank van haar raam aan de Oudezijds Achterburgwal heeft ze wat attributen neergelegd: twee zweepjes, een paar dildo’s en een plankje om slaag mee uit te delen. Op de vraag of ze het druk heeft antwoordt ze: “Niet normaal. Veel vaste klanten hebben van tevoren al een afspraak gemaakt. Ze mogen weer.”

Failliet

Het is een uur of twee ’s middags en Rossana is een van de weinige dames die, vanaf het ­moment dat het weer kan, al aan het werk is. Op straat slenteren al de nodige ‘wandelaars’ langs ramen waarvan het overgrote deel nog leeg is.

De afgelopen maanden ging Agapi, een van de grootste raamexploitanten op de Wallen, failliet. De coronapandemie deed ook My Red Light, dat ooit door de gemeente werd opgezet, de das om. “Ik sprak de grootste exploitant van de Wallen. Hij heeft ongeveer de helft van zijn ramen vol,” zegt Cor van Dijk van Casa Rosso.

Coronatarief

Frits Voet exploiteert samen met zijn moeder zes ramen, waarvan Rossana er een huurt. Het familiebedrijf bestaat al 53 jaar en bij hen huren verder voornamelijk vrouwen uit Roemenië. Die hebben het de afgelopen tijd zwaar gehad. “Hun inkomsten liepen terug door alle coronamaatregelen,” zegt Voet. “Ik heb bonnen voor de zonnebank gegeven om ze een beetje op te beuren. Toen de tweede lockdown kwam, zaten sommigen er echt doorheen. Toen wist ik het ook niet meer. Ze kregen wel geld van de Tozo-regeling, dat was krap 1100 ­euro. Maar de huur van hun huis is soms al 1500 euro. Dus er is natuurlijk volop illegaal ­gewerkt.”

Voet greep de lockdown aan om te verbouwen. Sommige kamers ruiken naar verf. “Mooi ­geworden toch?” grijnst hij. Hij heeft al een paar weken telefonisch contact gehad met ‘oudgedienden’ die een van zijn ­kamers willen huren. “Ik ben helemaal gek ­gebeld. Vanavond zit ik helemaal vol.” Voet hanteert, net als veel andere raamexploitanten in de buurt, een coronatarief. In plaats van 150 euro kost een kamer bij hem nu 100 euro. “Omdat alle cafés nog dicht zijn, kan er minder verdiend worden. Dat hebben we nu meegenomen in de kamerhuur. Daarnaast is er ’s nachts natuurlijk niks te doen. Dus ik heb voorgesteld om wat eerder te beginnen en dan om drie uur ’s ochtends te stoppen in plaats van om zes uur.”

‘Opaatje’

Om de dames welkom te heten heeft hij een bosje bloemen op de bedden in de peeskamers gelegd. Daarbij zitten een welkomterugkaartje en wat chocolaatjes.

Rossana is net klaar met een klant en wil wel even de tijd nemen om – anoniem – op de foto te gaan. “Ik heb nu toch geen afspraak,” zegt ze ­terwijl ze poseert. Dan ziet ze een wandelaar voorbij komen lopen. “Heee opaatje,” wenkt ze hem. De man hapt. Nadat hij alle aanwezigen ­uiterst beleefd heeft begroet, stapt hij bij Rossana naar binnen.