Ramen op de Wallen moeten sluiten volgens jongerenpartijen

Dwars, de jongerenpartij van GroenLinks, steunt het pleidooi en had de brief aan de krant ondertekend, maar trok zich op het laatste moment terug, omdat de partijen het niet eens konden worden over nuances.



De jongerenpartijen willen dat sekswerkers minimaal één jaar in Nederland wonen, voordat ze aan het werk mogen. "Genoeg is genoeg, grijp in op de Wallen," schrijven de voorzitters van de Jonge Democraten (gelieerd aan D66), de JOVD (VVD) en CDJA (CDA). "Wij, de Amsterdamse jongeren, zijn tot de conclusie gekomen dat wat je standpunt over sekswerk ook is, de huidige situatie moeilijk de bedoeling kan zijn."



Toeristenattractie

De Wallen zijn een toeristenattractie geworden, aldus de voorzitters. "Dit moet stoppen. Of je beeld van menswaardigheid nou is gevormd door humanistische of confessionele ideeën, dit circus, deze publieke vleeskeuring, is vernederend."