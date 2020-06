RAI zet overheid onder druk: megabeurzen kunnen wel met coronaregels

Volgens branchevereniging CLC-Vecta zakt de omzet in de evenementenbranche dit jaar van 5,2 naar 2,8 miljard euro. Beeld Olivier Middendorp/HH

Vol goede moed waren ze. Begin juni organiseerde congreshotelier Postillion in zijn ­Amsterdamse vestiging nog het allereerste 1,5 metercongres. Alle spelers uit de wereld der ­bijeenkomsten waren er. Keurig op gepaste ­afstand in verschillende vergaderzalen, de rest van de gasten achter de computer thuis. Het hybride congres was geboren.

Het bleek een vroeggeboorte. Twee weken later is het kommer en kwel bij het familiebedrijf. De keten ontslaat 110 man, een derde van zijn personeel, ook in het congrescentrum in ­Amsterdam.

Postillion is niet de enige in de sector die het water aan de lippen staat. Volgens branchevereniging CLC-Vecta verdwijnen door de coronacrisis 33.000 van de ruim 71.000 banen in de zakelijke evenementenbranche en zijgt de omzet dit jaar ineen van 5,2 naar 2,8 miljard euro.

Bezoekersmaximum

Ook Teka Groep – onder meer eigenaar van de Amsterdome, de koepelvormige congreshal in Westpoort – saneert. “We stoten onze kleine ­locaties af, zo’n 20 procent van onze activiteiten,” zegt eigenaar Timo Kruft. “En we hebben een deel van het personeel gevraagd per september wat anders te gaan doen. Niet alleen mensen op aflopend contract en flex maar ook vast personeel. Het kan niet anders.”

Met zulke ingrepen en het zoeken naar alternatieven denkt Kruft het te overleven. “Voor de enorme klap vind ik de schade zelfs meevallen. Er zijn een heleboel evenementen naar 2021 opgeschoven. Maar organisatoren wachten met conformeren tot het bezoekersmaximum wordt versoepeld. Pas dan kunnen we die boekingen accepteren. Anders wordt ook 2021 een moeilijk jaar.”

Niet meer dan 100 man

Want daar zit de pijn. Meer dan honderd man op een congres, vergadering of beurs zit er vanwege de overheidsmaatregelen niet in. In het hele land worstelen beurshallen, congresorganisatoren, standbouwers en vergaderlocaties daardoor met hun toekomst. “Het gaat om duizenden ­ondernemers en tienduizenden banen die ­nodeloos opgeofferd lijken te worden,” zegt ­vakbeursorganisator Rolf Heynen namens een aantal branchegenoten, standbouwers en ­vergaderlocaties.

De branche begrijpt niet dat in Duitsland en België vakbeurzen gewoon open zijn en de branche hier over één kam wordt geschoren met festivals, sportwedstrijden en evenementen. “Wij vragen het kabinet niet om een uitzondering te maken op bestaande regels, maar juist om deze door te trekken naar beurzen.”

Heynen trekt die lijn door naar de winkelbranche; waar de regel geldt van één bezoeker per tien vierkante meter. “Nu heb je de absurde situatie dat een vestiging van Ikea met duizenden dagelijkse bezoekers open kan, maar vakbeurzen niet.”

Ook de Johan Cruijff Arena komt in de problemen. “Onze grootste zaal voor zakelijke events is nu coronaproof ingericht,” zegt Hidde Salverda, bij de Arena verantwoordelijk voor evenementen. “2 juli hebben we onze eerste bijeenkomst. Voor honderd man. Daarmee zit meteen het hele stadion vol, inclusief de rondleidingen. In het verleden hadden we eens in de twee weken grote evenementen. Dan kon je genieten van de rust tussendoor. Nu doet die rust pijn. Hiervoor zijn we niet gebouwd.”

Coronaproof

“Wij merken dat de animo voor bijeenkomsten, ook internationaal, weer wat toeneemt,” zegt Salverda. We geven al opties uit en maken al ­offertes. Maar allemaal binnen honderd man. Daar redden we het niet mee.”

Amsterdam RAI heeft de kat inmiddels op het spek gebonden. “We hebben net twee aanvragen ingediend voor grootschalige evenementen dit najaar,” zegt ceo Paul Riemens. “Alles binnen de coronaregels, behalve die honderd man. We willen van de overheid nu eens duidelijkheid wanneer dat kan.”

Het complex kan volgens Riemens meerdere beurzen, congressen en vergaderingen coronaproof tegelijkertijd opereren. “We kunnen monitoren, werken met timeslots, extra hygiënemaatregelen treffen.” Ervaring is al opgedaan. De laatste grote vakbeurs voor de corona­lockdown, ISE, werd in februari al coronaproof ingericht en leverde, voor zover na te gaan, geen besmettingen op.

“Het is voor mij moeilijk te verteren dat in een complex als de RAI evenveel mensen mogen zitten als in een café. Dat is onacceptabel. We hebben hier twaalf verschillende hallen, allemaal met hun eigen toegangen. Op elke willekeurige markt lopen meer mensen maar dezelfde hoeveelheid kramen hier kan niet.”