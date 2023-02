RAI maakt weer toekomstplannen, met ook oog voor de rest van Amsterdam: ‘We kunnen ons ontwikkelen tot knooppunt’

Alle eigen logistiek ondergronds, een hub voor pakketbezorgers, een groener Europaplein en ook nog plek voor nieuwe woningen: na de moeilijke coronajaren maakt de RAI nu weer ambitieuze toekomstplannen. ‘We kunnen voor de stad een centrale rol spelen op het gebied van waterbeheer en energietransitie.’

Alsof het nooit anders is geweest lopen deze week ruim 9.000 techneuten door het RAI-complex in Amsterdam op techevenement Cisco Live. Hoe anders was dat twee jaar geleden, toen ze er eigenlijk hadden moeten zijn maar corona roet in het eten gooide.

Op een haar na had de RAI het in coronatijd niet gered, zegt topman Paul Riemens. “We zaten vrij snel na de coronauitbraak met advocaten om de tafel, want we hadden echt over de kop kunnen gaan. Twee rondes herfinanciering verder en alle ellende van een reorganisatie en ontslagen, zijn we die drie jaar doorgekomen. Met steun van aandeelhouders als de gemeente Amsterdam, leveranciers en klanten. Die periode is voorbij. Over vorig jaar ben ik ook financieel heel tevreden. Ik ben er trots op dat we het overleefd hebben.”

Ondergronds

Vlak voor corona ontvouwde Riemens zijn toekomstplannen om het complex in Amsterdam Zuid meer deel te laten uitmaken van de stad en tegelijkertijd de krakende beurslogistiek – vooral de aan- en afvoer van beursmateriaal – aan te pakken. Het beursbedrijf wil de logistiek onder de grond brengen, met een tunnel die alle hallen met een ondergronds overslagcentrum én de buitenwereld verbindt. “En met de gemeente zijn we nog aan het kijken of we op ons terrein woningen en kantoren kunnen realiseren.”

Het voornemen om de hele logistiek opnieuw in te richten staat nog altijd fier overeind, zegt Riemens. De plannen zijn, op papier, zelfs uitgebreid. “Als we toch aan het graven zijn, kunnen we wellicht ruimte creëren voor andere activiteiten, zoals op het gebied van stadslogistiek. Dat zijn gevonden vierkante meters.”

“We kunnen best een uitvalsbasis worden voor pakketbezorgers. Dat het bij ons wordt afgeleverd en dan met een elektrisch busje of bakfiets de stad inrijdt. Dat kan ook voor de bouw zijn; zoals kade-onderhoud of onderhoudsmonteurs. Het maakt ons niet uit, als het maar schoon vervoer is. We zijn bezig met een aantal partijen plus de gemeente om te kijken of daar animo voor is. Zo ja, dan kunnen wij de plannen voor onze eigen logistiek aanpassen.”

Grote plak asfalt

Riemens trekt het nog verder door. “RAI Amsterdam is een vervoersknooppunt, met een eigen station, een metrohalte voor de deur, trams, bussen en parkeerplekken. De algemene trend is dat verkeer uit de stad verdwijnt. Wij kunnen de RAI als knooppunt ontwikkelen waar je van het ene voertuig overstapt op het andere.”

“Zo’n centrale rol kunnen we ook spelen op het gebied van waterbeheer en energietransitie. Het is hier één grote plak asfalt en beton, het Europaplein staat na een regenbui vol plassen. Met Waternet denken we na over ondergrondse waterberging, met grindbedden. Dan kunnen we ook aan de slag met de stadstemperatuur die in de zomer hoog oploopt. We hebben nu die enorme plak teer die warmte vasthoudt. Dat kan je aanpakken door de natuur van het Beatrixpark in het complex te halen.”

Ook op energiegebied kan het beursbedrijf een bredere rol spelen, denkt de topman. “Voor onze eigen energiebehoefte moet de hoeveelheid groene stroom die we opwekken toch al worden uitgebreid. Twee jaar geleden zijn we met Shell, Vattenfall, Waternet, Arcadis en de gemeente Amsterdam om tafel te gaan zitten om te bekijken hoe wij in 2030 energieneutraal kunnen worden. Met warmte-koudeopslag en de hele RAI onderplakken met zonnepanelen.”

Riemens: “Dan kunnen we energie opwekken die we zelf nodig hebben, plus de woningen en kantoren die we willen bijbouwen. Maar ook breder: wij kunnen bijvoorbeeld energie opslaan en voor de omgeving afgeven. Allemaal zaken waarmee we bijdragen aan de stad, maar die tegelijkertijd een verdienmodel zijn.”

Financiering

Met de plannen wil de RAI ook een steviger rol spelen in de stad. Zeker nu de maatregelen om toerisme en bezoekersaantallen te temperen vanwege de aanhoudende druktediscussie ook leiden tot tanende aantrekkingskracht van Amsterdam op beurs- en congresorganisatoren.

Kernactiviteit van de RAI, benadrukt Riemens, blijven beurzen, congressen en bijeenkomsten, zoals nu het Cisco-evenement en over een week de Huishoudbeurs. “Ons belang voor de economie van de stad blijft groot. Mensen komen hier niet alleen naar beurzen en congressen die van belang zijn voor ieders toekomst, ze laten ook iets achter. Dat wordt niet altijd begrepen. Ik was laatst in Den Haag, daar hebben ze het dan over de Huishoudbeurs en de AutoRAI; die laatste bestaat niet eens meer. We zijn zo veel meer dan dat, met beurzen en congressen op het gebied van zorg en technologie.”

Over hoe alle toekomstplannen gefinancierd moeten worden, houdt Riemens zich nog op de vlakte. “We hebben vers kapitaal nodig om dit te realiseren.” Eén mogelijkheid daarvoor is om nationaal of internationaal nieuwe aandeelhouders aan te trekken. Ook omdat de huidige eigenaren, de gemeente Amsterdam en de RAI Vereniging, geen grote financiële armslag hebben. “Het kan met een nieuwe aandelenemissie of met externe financiers, met nieuwbouw als onderpand. Wat het wordt, laat ik in het midden. Daarover praten we nu.”

Riemens: “Het valt of staat bij de gemeente Amsterdam en de politiek, die keuzes maakt. Daar praten we nu over, daar kan ik niets over zeggen. Daarom is het ook zo belangrijk dat we met oplossingen komen voor problemen die in de stad spelen. Ik hoop dit wel in de komende twee jaar op te pakken. Maar ik ben heel optimistisch.”