Radio Dabanga 'vecht voor waarheid' Soedan

Het is vechten voor de waarheid, voor juiste informatie Kamal el-Sadiq, hoofdredacteur Radio Dabanga

Hoofdredacteur Kamal el-Sadiq en zijn redacteuren beleven een hectische dag. "Het is vechten voor de waarheid, voor juiste informatie," vertelt el-Sadiq over het werk van zijn zender, die al maanden verslag doet van de demonstraties tegen het regime. Het signaal wordt verzonden vanuit buurlanden van Soedan.



Spanning

De spanning was donderdag om te snijden op de redactie. "Het duurde uren voordat het leger met een verklaring kwam. Tegelijkertijd zwol de geruchtenstroom aan en kregen we steeds meer berichten binnen over de situatie in het land, zoals bij de sit-in in Khartoem waar honderdduizenden mensen zijn," vertelt el-Sadiq. Hij benadrukt dat zijn journalisten onafhankelijk zijn, maar wel zeer betrokken bij alles wat in hun land gebeurt. "We zijn allemaal Soedanezen.''



In Soedan zelf bestaat geen persvrijheid. Correspondenten en tipgevers die Radio Dabanga van informatie voorzien, kunnen hun werk alleen in het geheim doen. "We doen er alles aan om hun identiteit te beschermen," zegt de hoofdredacteur. Het is volgens hem nog te vroeg om te zeggen of de situatie voor journalisten zal verbeteren nu het leger de autoritaire al-Bashir na bijna 30 jaar heeft afgezet.



Demonstranten

De demonstranten zijn vooralsnog niet gerust op een goede afloop. "Zij beschouwen dit als een militaire coup," vat el-Sadiq het sentiment samen. Veel betogers zijn bezorgd dat een soortgelijk regime aan de macht zal komen.



De hoofdredacteur van Radio Dabanga vindt het bijzonder om verslag te doen van het geweldloze verzet van de bevolking. "Soedanezen zijn op vreedzame wijze in opstand gekomen. Het is ook belangrijk om te vermelden dat de protesten gedragen worden door vrouwen.'' In de berichtgeving van de zender werd daar volop aandacht aan besteed, bijvoorbeeld toen onlangs zo'n 200 vrouwelijke demonstranten werden aangehouden.



Toekomst

Het had niet veel gescheeld of de zender was er niet meer geweest. Het station zat vorig jaar financieel in zwaar weer. Voor de korte termijn is dat probleem verholpen. "Ik kan niet precies zeggen wie daarvoor hebben gezorgd, maar voorlopig is er toekomst voor Radio Dabanga," zegt een woordvoerder van non-profitorganisatie Free Press Unlimited, die de zender tien jaar geleden hielp opzetten.