Raden voor integratie komen en gaan, maar richten niks uit

In 2016 stelde de Adviesraad Diversiteit en Integratie het stadsbestuur voor werk te maken van een migratiemuseum met de werktitel Iamsterdam Huis.



'De geschiedenis van Amsterdam kan alleen begrepen worden door de lens van wat nieuwkomers voor de stad hebben gedaan,' verduidelijkte de raad in het advies, dat onder meer leunde op werkbezoeken aan Ellis Island in New York, The Chinese American Museum in Los Angeles en The German Heritage Museum in Cincinnati, alsmede de uitkomsten van drie bijeenkomsten in Amsterdam met vertegenwoordigers van de migrantengemeenschappen, historici en museumdirecteuren.