Radar: uitzendbureaus discrimineren

Radar belde willekeurig 78 uitzendbureaus in de provinciehoofdsteden van Nederland.



De redacteuren van Radar deden zich voor als medewerker van een callcenter op zoek naar een aantal medewerkers voor een tijdelijke klus van een paar maanden.



Vervelende ervaring

In het gesprek werd door de redactie gezegd dat het callcenter onlangs een vervelende ervaring heeft gehad met Marokkanen, Surinamers en Turken en of het uitzendbureau hier rekening mee wil houden. Van de benaderde uitzendbureaus zei 47 procent dat ze dat wilden.



ABU, de brancheorganisatie voor uitzendbureaus, vindt de uitkomst van het onderzoek van Radar onacceptabel en teleurstellend. "Het leert ons dat we onze leden en de medewerkers continu moeten blijven informeren en trainen. En dat discriminatie een hardnekkig maatschappelijk probleem is dat niet alleen met voorlichting is op te lossen," zegt ABU-directeur Jurriën Koops.



Volstrekt onacceptabel

Staatssecretaris Tamara van Ark (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) vindt discriminatie op de arbeidsmarkt "volstrekt onacceptabel".



Ze laat weten dat de overheid zelf een norm stelt door geen zaken te doen met bedrijven die strafrechtelijk veroordeeld zijn wegens arbeidsmarktdiscriminatie.



