Radakishun mocht vrouw 'negerin' noemen in interview

In een zaak die door Biekman was aangespannen besloot de kantonrechter deze week dat in dit geval de vrijheid van meningsuiting van Radakishun zwaarder weegt dan de inbreuk die hij pleegt op de persoonlijke levenssfeer van Biekman.



Radakishun gebruikte het gewraakte woord in een interview van Harry van Bommel voor diens boek Surinamers in de polder, en herhaalde het nog enkele malen in een luidruchtige brief die tijdens de presentatie van het boek werd voorgelezen.



De rechter laat meewegen dat Biekman een prominent vertegenwoordiger is van de anti-racismebeweging.