Racisme op school: 'Pas als iemand me slaaf noemt, gaat het te ver'

Buiten tegen de muur van het Hervormd Lyceum Zuid hangen groepjes scholieren. De pauze is net begonnen, het is koud, maar jassen blijven toch liever open dan dicht. Er wordt wat geduwd en getrokken, gelachen en geroddeld. De school voor havo en vwo staat bekend als een witte school. Of we even over racisme kunnen praten, vragen we Stijn (17), Kick (16) en Florian (18).