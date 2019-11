Racisme in het amateurvoetbal: ‘Ik meld het niet altijd bij de KNVB’

Racisme komt niet alleen voor in het professionele voetbal, ook op de amateurvelden. In Amsterdam zijn de ervaringen tweeledig: sommige amateurclubs hebben regelmatig last van racisme, andere clubs juist zelden.

Alami Ahannach keek niet vreemd op van de racistische teksten van het publiek van FC Den Bosch in de richting van Excelsior-speler Ahmad Mendes Moreira. De oud-profvoetballer van Marokkaanse komaf hoorde de nare verwensingen zelf ook als voetballer en daarna ook in zijn periode als trainer.

De Amsterdammer trainde de afgelopen jaren onder andere amateurclubs FC Chabab (Amsterdam), Magreb ’90 (Utrecht) en De Kennemers (Beverwijk). Zijn gekleurde spelers werden met regelmaat uitgescholden. “Het is echt aan de orde. Je maakt het af en toe mee op het voetbalveld.”

Bananenschillen op het veld, oerwoudgeluiden, publiek dat naar een speler roept dat hij moet oprotten naar zijn eigen land, Ahannach kent talloze voorbeelden van racistische uitlatingen uit eigen ervaring. Ahannach liep zelfs een baan als trainer mis bij een grote amateurclub vanwege zijn Marokkaanse komaf. “In het tweede gesprek gaven ze te kennen dat hun achterban een buitenlander als uithangbord van de club niet zou accepteren.”

Melden

Ook Iwan Bottse, voorzitter van Robinhood, een Amstelveense voetbalclub met voornamelijk Surinaamse spelers, ziet dat zijn spelers vaak te maken krijgen met racisme.

In oktober vroeg Bottse nog aan de spelers van het eerste elftal rustig te blijven toen aanhangers van de tegenpartij zich racistisch uitlieten. “Het zijn vaker supporters dan spelers die in de fout gaan, meestal als we een uitwedstrijd spelen. In mijn ogen doet de KNVB er heel weinig aan. Misschien is het ook mijn fout, want ik meld het ook niet altijd bij de bond. Ik hoor er toch nooit meer iets van.”

De recente voorbeelden in het Amsterdamse amateurvoetbal zijn talloos. Ron van Niekerk, coach van Argon werd begin dit jaar nog voor vijf maanden geschorst omdat hij ‘Ga je wassen, zwarte lul’ riep naar een speler van WV-HEDW. De meisjes van Zeeburgia kregen bij een uitwedstrijd bij voetbalvereniging Winkel, in de kop van Noord-Holland, een jaar geleden racistische teksten toegeschreeuwd van ouders langs de kant.

Daarmee is de rij van incidenten nog niet afgesloten. De wedstrijd Zaanlandia-AGB werd vorig jaar gestaakt, trainer Imdat Ilguy (AGB) vermoedde dat de scheidsrechter zijn ploeg benadeelde omdat er onderling veel Turks werd gesproken. Voetbalclub De Dijk speelde in 2014 een wedstrijd met anti-racismeshirts omdat in de bekerwedstrijd tegen Fortuna Sittard oerwoudgeluiden vanaf de zijlijn kwamen.

‘Valt wel mee’

Toch zijn er ook clubs die – vooral binnen de stadsgrenzen – weinig te maken krijgen met racistische tegenstanders of vijandig publiek. Jerrel Linger, voorzitter van Real Sranang in Oost, denkt dat deze problemen niet in Amsterdam voorkomen. “Bij ons valt het allemaal wel mee. De laatste jaren hebben we weinig met racisme te maken gehad. Maar ik ben sinds april pas voorzitter, dus weet niet veel van voor die datum.”

Net als Real Sranang kent CTO ’70 in Duivendrecht ook een grote diversiteit aan leden. Geen enkele groep domineert de vereniging. Peter Runhaar (56) is al vijf jaar voorzitter van de club en denkt dat racisme grotendeels van de Amsterdamse velden is verdwenen de laatste jaren. “Vorig jaar hield ik mijn hart vast toen jeugdteams met spelers van verschillende achtergronden naar kleinere dorpen in de omgeving moesten,” zegt Runhaar. “Maar die werden heel positief en met open armen ontvangen.”

Runhaar hamert binnen de club op het creëren van een veilige omgeving voor de jeugd. “We zijn zeer alert op racisme. Spelertjes moeten zich op hun gemak voelen. Je wilt voorkomen dat ze al vroeg te maken krijgen met kwetsende teksten. Dat vergeten ze nooit meer.”

Slechts een serieus incident maakt Runhaar tijdens zijn voorzitterschap mee. Een jeugdspeler van Surinaamse komaf die in de Onder 9 speelde, kreeg het te verduren bij een wedstrijd. Een elftalleider en tegenstanders in het veld scholden hem uit. Uiteindelijk zijn beide betrokken clubs in gesprek gegaan om dit in de toekomst te voorkomen.

De KNVB meldde een aantal jaar geleden nog dat clubs terughoudend zijn met het melden van racisme op de voetbalvelden. De bond hoopt sinds dit seizoen gerichter op te kunnen treden als racisme apart geregistreerd wordt. Voorheen viel het onder grensoverschrijdend gedrag. Bij trainer Ahannach, momenteel in een tussenjaar, heerst vooral het gevoel van berusting. “Overal zitten gekken. Wat kunnen we er aan doen?”