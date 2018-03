Racepak Akwasi Frimpong in collectie Olympisch Museum

Alle blood, sweat and tears van de speler zitten er nog aan Akwasi Frimpong

Hij weet nog niet of hij zijn helm ooit weg doet. "Mijn dochter is nu tien maanden. Als zij ooit aan skeleton wil doen kan zij 'm misschien wel op doen."



De leeuw en het konijn

Het verhaal achter de leeuw - en het minder opvallende konijn - op zijn helm stamt uit de tijd dat hij nog in de Bijlmer woonde, vijftien jaar geleden. Hij trainde toen als sprinter tevergeefs voor de Olympische Zomerspelen.



"Mijn trainer vertelde mij het verhaal over het konijntje dat probeert vluchten van de leeuw. Hij zei altijd dat ik, het konijn, de leeuw niet kon ontkomen omdat ik te veel stress had. Ik zat met mijn hoofd bij de immigratiedienst die achter me aan zat, waardoor ik de nodige focus miste. 'De leeuw eet Akwasi Frimpong op, zei hij'."



Toen hij zich uiteindelijk toch wist te plaatsen voor de spelen - in 2014 deed hij ook zonder succes een poging als bobsleeër deel te nemen - had hij de symbolische strijd van de leeuw eindelijk gewonnen. Daaraan moest de helm hem herinneren. "Het konijn is eindelijk ontsnapt uit de bek van de leeuw."



Hij hoopt dat hij de leeuw voor kan blijven. De atleet is na een vakantie met zijn vrouw en dochter weer begonnen met hersteltrainingen en is op zoek naar sponsoren voor de Spelen in 2022. "De vier jaar zijn weer begonnen, die begonnen de dag na de Spelen al."



Lees ook: Akwasi Frimpong eindelijk naar de Spelen? 'Ik ben geen clown'