Raceauto’s, kapitale stepjes en nu VanMoof: wie is de redder van de gevallen fietsfabriek?

Het McLaren Technology Center in het Engelse Woking, waar ook VanMoofovernemer Lavoie is gevestigd. Beeld McLaren

Dat wordt best nog een beetje doortrappen straks, als de eerste VanMooffietsen onder de vlag van redder Lavoie Electric in huiskleur oranje via de toegangsweg naar de thuisbasis van het bedrijf in het Engelse Woking worden gereden.

Lavoie mag de buitenwereld weinig zeggen, de naam van het eigenaar McLaren Applied des te meer. En ook het onderkomen van de stepjesmaker weerspiegelt de 60-jarige historie van het moederbedrijf, dat voortkwam uit F1-raceteam McLaren.

Alles aan de aluminiumgrijze thuisbasis van McLaren onder de rook van Londen is gericht op imponeren. Bezoekers aan het 20 jaar geleden geopende, door Norman Foster ontworpen technologiecentrum, worden over een lange, meanderende toegangsweg langs de gebogen façade van het complex geleid die weerspiegelt in het water van een speciaal voor dat doel aangelegd meertje.

Succesbolides

Als de hoofdingang uiteindelijk is bereikt, begint de pronkzucht pas echt. Het technologiecentrum is deels autofiel laboratorium - waar de voertuigen van de raceteams van McLaren door 1500 techneuten worden ontworpen, gebouwd en onderhouden - deels racemuseum, waar alle succesbolides uit de historie van de in 1963 door coureur Bruce McLaren gestarte renstal staan uitgestald.

Dat zijn er nogal wat. Met twaalf wereldkampioenschappen voor coureurs, acht voor constructeurs en 183 overwinningen is McLaren het meest succesvolle Formule 1-team na Ferrari. Alleen is na het laatste kampioenschap (2008, Lewis Hamilton) het succes behoorlijk opgedroogd.

De racetak boekt haar grootste successen inmiddels in Amerika, waar het bedrijf sinds de start van raceteam Arrow McLaren in 2020 twee overwinningen in de Indycar Series heeft geboekt. Ook is de racetak sinds vorig jaar actief in de elektrische Formule E.

Pal naast de racetempel in Woking is in 2011 een eveneens door Foster ontworpen, deels ondergrondse autofabriek gebouwd, waar het merk jaarlijks honderden kapitale wegauto’s maakt als de McLaren 720S, Artura en Senna.

Steps van 2000 euro

In het complex is ook Lavoie Electric gevestigd, het bedrijf dat nu voor ‘enkele tientallen miljoenen euro’s’, het failliete VanMoof van de Nederlandse curatoren overneemt.

De fabrikant van elektrische steps is onderdeel van de voormalige ontwikkeltak van het concern, McLaren Applied, en sluit in ieder geval qua designfilosofie (alles wordt in eigen huis ontwikkeld en gemaakt) en prijs (de steps beginnen bij 2000 euro), naadloos aan bij die van het gevallen VanMoof.

McLaren Applied werd twee jaar geleden door het moederbedrijf voor een onbekend bedrag verkocht aan de Britse investeerder Greybull Capital, om de financiële klap van de coronapandemie op te vangen.

Wankele bedrijven

Greybull specialiseert zich in de overname van wankele bedrijven. Het heeft wat dat betreft een slechte naam met een trits aankopen die vervolgens alsnog faalden, waaronder de Britse tak van Tata (voorheen British) Steel en luchtvaartmaatschappij Monarch.

Voor McLaren Applied ligt de appel nog altijd dicht bij de boom. Het bedrijf maakt onder meer het gestandaardiseerde motormanagementsysteem dat alle teams in de Formule 1 en Amerikaanse raceseries Indycar en Nascar verplicht moeten gebruiken.

Daarnaast levert het bedrijf technologie en software aan verschillende raceteams. Uit concurrentieoverwegingen wordt niet gezegd welke, maar aannemelijk is dat McLaren daartoe behoort. Ook levert het allerhande technologische onderdelen aan de industrie, transportsector en mijnbouw.

VanMoof

Mclaren Applied neemt VanMoof in het geheel over, maar laat weten met hoogstens 60 van de 800 medewerkers verder te gaan. De leiding komt bij Lavoie te liggen; voor VanMoofoprichters Ties en Taco Carlier is geen plek ingeruimd. Over de verdere voortgang wil het bedrijf desgevraagd nog niets zeggen, net zoals over eventuele steun aan bestaande VanMoofbezitters.