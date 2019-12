Rabobank vervangt ING als huisbankier gemeente Amsterdam

Beeld ANP

Dat schrijft wethouder Victor Everhardt (financiën) in een brief aan de raad. Amsterdam kondigde eerder al aan dat de aanbesteding van de bancaire diensten naar voren zou worden gehaald, vanwege de misstanden bij de huidige huisbankier, ING. Die bank moest voor honderden miljoenen euro’s schikken wegens witwaspraktijken, ook was er veel discussie over het hoge salaris van topman Ralph Hamers. Overigens werd eerder dit jaar duidelijk dat dat ING wel de huisbankier blijft van onder meer de Belastingdienst.

Uit de aanbesteding is de Rabobank naar voren gekomen als de voorkeurskandidaat die vanaf 2020 de komende tien jaar de belangrijkste financiële partner van de gemeente wordt. De Rabobank bood de beste prijs-kwaliteitverhouding en scoorde hoog op de integriteit-uitgangspunten die de gemeente Amsterdam hanteert, zegt Everhardt.

De Rabobank mag dus jaarlijks miljoenen transacties en miljarden euro’s gaan afhandelen, maar zet daar wel een belofte tegenover. Vijf procent van de omzet die deze overeenkomst de bank oplevert, zal worden ingezet voor de arbeidsparticipatie van mensen met een (grote) afstand tot de arbeidsmarkt, of worden besteed aan andere sociale opgaven in de stad.

“We zijn trots dat Rabobank de huisbankier van de gemeente Amsterdam wordt,” zegt Barbara Baarsma, directievoorzitter van Rabobank Amsterdam. “Als maatschappelijke bank zetten we ons met volle kracht en overtuiging in voor bedrijven en inwoners in de stad. Dat doen we met onderwijsprojecten gericht op het vergroten van kansrijkheid, en ook met initiatieven die iedereen de kans geeft de afstand tot de arbeidsmarkt te overbruggen. Zo investeren we in samenredzaamheid.”

Gevoelig afscheid

Het afscheid van ING, via rechtsvoorgangers al sinds 1917 de huisbankier van Amsterdam, ligt gevoelig, erkent Everhardt. ‘ING is een van de grootste werkgevers van de stad en de band van ING met Amsterdam blijft, zoals bij de ontwikkeling van Cumulus Park, de campus rond het nieuwe hoofdkantoor van ING in Amsterdam-Zuidoost.’ Het hoofdkantoor van de Rabobank staat in Utrecht.

De samenwerking tussen Amsterdam en de Rabobank start in 2020. Leveranciers en klanten van de gemeente zullen het merken, bijvoorbeeld omdat er vanaf dat jaar andere rekeningnummers gebruikt moeten worden.